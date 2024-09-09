Ко Дню семьи, любви и верности могут ввести выплаты для многодетных
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное», состоявшейся 8 июля 2024 г. Помимо темы о выплатах кабмину необходимо рассмотреть вопросы о создании цикла телепередач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей конкурса «Это у нас семейное», и о создании механизма поддержки социально значимых инициатив школьного родительского сообщества, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у детей.
Согласно перечню поручений, конкурс хотят сделать ежегодным. Минспорту поручено оказать поддержку в организации и проведении семейных спортивных соревнований. Региональным властям – предусмотреть на федеральных трассах объекты, необходимые для обеспечения потребностей семей с детьми дошкольного возраста, а также рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты, предназначенные для проведения мероприятий по профориентации и экскурсий.
Путин объявил 2024 г. в России Годом семьи. Соответствующий документ был подписан президентом в ноябре 2023 г. «в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».