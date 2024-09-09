Ко Дню семьи, любви и верности могут ввести выплаты для многодетных

Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное», состоявшейся 8 июля 2024 г. Помимо темы о выплатах кабмину необходимо рассмотреть вопросы о создании цикла телепередач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей конкурса «Это у нас семейное», и о создании механизма поддержки социально значимых инициатив школьного родительского сообщества, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у детей.