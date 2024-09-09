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Ко Дню семьи, любви и верности могут ввести выплаты для многодетных

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное», состоявшейся 8 июля 2024 г. Помимо темы о выплатах кабмину необходимо рассмотреть вопросы о создании цикла телепередач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей конкурса «Это у нас семейное», и о создании механизма поддержки социально значимых инициатив школьного родительского сообщества, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у детей.

Согласно перечню поручений, конкурс хотят сделать ежегодным. Минспорту поручено оказать поддержку в организации и проведении семейных спортивных соревнований. Региональным властям – предусмотреть на федеральных трассах объекты, необходимые для обеспечения потребностей семей с детьми дошкольного возраста, а также рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты, предназначенные для проведения мероприятий по профориентации и экскурсий.

Путин объявил 2024 г. в России Годом семьи. Соответствующий документ был подписан президентом в ноябре 2023 г. «в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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