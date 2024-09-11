ВЦИОМ: 24% россиян пытались найти себе пару на сайтах знакомств
За последние шесть лет число россиян, пытавшихся найти себе пару на сайтах знакомств, выросло до 24% (против 19% в 2018 г.). Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ. Телефонный опрос проводился 31 августа, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
75% никогда не сидели в интернете с целью поиска партнера. Затруднился ответить на вопрос об этом 1% опрошенных.
Найти вторую половинку онлайн пробовал каждый второй из поколения младших миллениалов, родившихся с 1992 по 2000 г. (50%). Также активно любовь в сети ищут зумеры – 38%. Почти никогда не пытались построить отношения при помощи сайтов знакомств представители поколения оттепели (родились до 1947 г.). Пару себе искали только 3% опрошенных из этого поколения.
ВЦИОМ также составил портрет типичного россиянина, имеющего опыт знакомств в интернете. Это мужчина 24-32 лет, у него есть высшее или неполное высшее образование. Проживает он в столице или городе-миллионнике и предпочитает интернет телевидению.
При этом россияне относятся к онлайн-знакомствам скептически. Больше половины опрошенных (51%) имеют негативное отношение к знакомствам в интернете, при этом 37% оценивают эту возможность скорее положительно. Аналитики ВЦИОМ отмечают, что восприятие во многом связано с личным или опосредованным опытом.
В январе 2024 г. «Ведомости» писали, что уникальная месячная аудитория сервисов для знакомств за 2023 г. выросла на 6–10%. Кроме того, на 5,4% до 19,5 млн загрузок, выросли скачивания дейтинговых приложений. После того как Tinder и Badoo ограничили доступ для россиян, пользователи перераспределились в основном в пользу сервисов Mamba и «VK Знакомства».