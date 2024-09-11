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ВЦИОМ: 24% россиян пытались найти себе пару на сайтах знакомств

Ведомости

За последние шесть лет число россиян, пытавшихся найти себе пару на сайтах знакомств, выросло до 24% (против 19% в 2018 г.). Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ. Телефонный опрос проводился 31 августа, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

75% никогда не сидели в интернете с целью поиска партнера. Затруднился ответить на вопрос об этом 1% опрошенных.

Найти вторую половинку онлайн пробовал каждый второй из поколения младших миллениалов, родившихся с 1992 по 2000 г. (50%). Также активно любовь в сети ищут зумеры – 38%. Почти никогда не пытались построить отношения при помощи сайтов знакомств представители поколения оттепели (родились до 1947 г.). Пару себе искали только 3% опрошенных из этого поколения.

ВЦИОМ также составил портрет типичного россиянина, имеющего опыт знакомств в интернете. Это мужчина 24-32 лет, у него есть высшее или неполное высшее образование. Проживает он в столице или городе-миллионнике и предпочитает интернет телевидению.

При этом россияне относятся к онлайн-знакомствам скептически. Больше половины опрошенных (51%) имеют негативное отношение к знакомствам в интернете, при этом 37% оценивают эту возможность скорее положительно. Аналитики ВЦИОМ отмечают, что восприятие во многом связано с личным или опосредованным опытом.

В январе 2024 г. «Ведомости» писали, что уникальная месячная аудитория сервисов для знакомств за 2023 г. выросла на 6–10%. Кроме того, на 5,4% до 19,5 млн загрузок, выросли скачивания дейтинговых приложений. После того как Tinder и Badoo ограничили доступ для россиян, пользователи перераспределились в основном в пользу сервисов Mamba и «VK Знакомства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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