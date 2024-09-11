ВЦИОМ: 24% россиян пытались найти себе пару на сайтах знакомств

В январе 2024 г. «Ведомости» писали, что уникальная месячная аудитория сервисов для знакомств за 2023 г. выросла на 6–10%. Кроме того, на 5,4% до 19,5 млн загрузок, выросли скачивания дейтинговых приложений. После того как Tinder и Badoo ограничили доступ для россиян, пользователи перераспределились в основном в пользу сервисов Mamba и «VK Знакомства».