В Госдуму внесен законопроект о систематизации молодежной политики

В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал ряд новых национальных проектов, в частности нацпроект «Молодежь России». По словам Путина, устремление нынешнего молодого поколения, его становление, его успехи, жизненные ориентиры – «это важнейший залог и гарантия суверенитета России, продолжения нашей истории»