В Госдуму внесен законопроект о систематизации молодежной политики
Предлагаемые законопроектом изменения призваны выстроить во всех регионах страны единую государственную политику, направленную на улучшение социально-экономического положения и развитие молодежи, молодых семей, молодежных общественных объединений.
Законопроектом также предлагается определить статус государственных и муниципальных учреждений, реализующих молодежную политику. В их сеть войдут комплексные молодежные центры, а также центры поддержки талантливой молодежи, социально-психологической помощи, патриотического воспитания, волонтерства.
В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал ряд новых национальных проектов, в частности нацпроект «Молодежь России». По словам Путина, устремление нынешнего молодого поколения, его становление, его успехи, жизненные ориентиры – «это важнейший залог и гарантия суверенитета России, продолжения нашей истории»