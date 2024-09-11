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В Госдуму внесен законопроект о систематизации молодежной политики

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект по систематизации сферы молодежной политики. Об этом сообщили в Telegram-канале «Единой России». Документ размещен в думской электронной базе.

Предлагаемые законопроектом изменения призваны выстроить во всех регионах страны единую государственную политику, направленную на улучшение социально-экономического положения и развитие молодежи, молодых семей, молодежных общественных объединений. 

Законопроектом также предлагается определить статус государственных и муниципальных учреждений, реализующих молодежную политику. В их сеть войдут комплексные молодежные центры, а также центры поддержки талантливой молодежи, социально-психологической помощи, патриотического воспитания, волонтерства.

В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал ряд новых национальных проектов, в частности нацпроект «Молодежь России». По словам Путина, устремление нынешнего молодого поколения, его становление, его успехи, жизненные ориентиры – «это важнейший залог и гарантия суверенитета России, продолжения нашей истории»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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