Иран предложил стереть границы между исламскими странами по примеру ЕС
Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил отменить контроль на границах между исламскими странами по аналогии с Шенгеном в ЕС, сообщает агентство «Тасним».
Пезешкиан добавил, что более тесное единство среди мусульманских стран нейтрализует иностранные санкции, назвав солидарность ключом к искоренению «сионистского терроризма». Подчеркнув необходимость уделять больше внимания региональному сотрудничеству между Тегераном и Багдадом, президент Ирана призвал к формированию специализированных комитетов между двумя соседями для сосредоточения внимания на расширении политических, экономических, культурных и социальных связей.
Президент Ирака Абдул Рашид, присутствовший на встрече, подчеркнул необходимость отказаться от доллара США в торговых отношениях между двумя мусульманскими соседями.
10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air. 6 сентября The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Иран якобы недавно передал России баллистические ракеты малой дальности. 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что в связи с этой информацией США введут новые санкции против Ирана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг передачу Ираном баллистических ракет России.