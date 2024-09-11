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Иран предложил стереть границы между исламскими странами по примеру ЕС

Ведомости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил отменить контроль на границах между исламскими странами по аналогии с Шенгеном в ЕС, сообщает агентство «Тасним».

Пезешкиан добавил, что более тесное единство среди мусульманских стран нейтрализует иностранные санкции, назвав солидарность ключом к искоренению «сионистского терроризма». Подчеркнув необходимость уделять больше внимания региональному сотрудничеству между Тегераном и Багдадом, президент Ирана призвал к формированию специализированных комитетов между двумя соседями для сосредоточения внимания на расширении политических, экономических, культурных и социальных связей.

Президент Ирака Абдул Рашид, присутствовший на встрече, подчеркнул необходимость отказаться от доллара США в торговых отношениях между двумя мусульманскими соседями.

10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air. 6 сентября The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Иран якобы недавно передал России баллистические ракеты малой дальности. 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что в связи с этой информацией США введут новые санкции против Ирана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг передачу Ираном баллистических ракет России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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