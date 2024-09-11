Иран предложил стереть границы между исламскими странами по примеру ЕС

Пезешкиан добавил, что более тесное единство среди мусульманских стран нейтрализует иностранные санкции, назвав солидарность ключом к искоренению «сионистского терроризма». Подчеркнув необходимость уделять больше внимания региональному сотрудничеству между Тегераном и Багдадом, президент Ирана призвал к формированию специализированных комитетов между двумя соседями для сосредоточения внимания на расширении политических, экономических, культурных и социальных связей.