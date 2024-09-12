Суд в Москве лишил прав на квартиру главу РДК Капустина

Истцом по делу выступает мать главы РДК Марина Корчагина. В решении суда говорится, что в январе 2022 г. умер ее муж, после его смерти осталась квартира, в которой был зарегистрирован Капустин. Сын заявления о принятии наследства нотариусу не подавал и не изъявлял желания вступить в права наследования. Кроме того, он живет за пределами России и не поддерживает отношения с матерью «на протяжении многих лет».