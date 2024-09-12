Суд в Москве лишил прав на квартиру главу РДК Капустина
Перовский суд Москвы выписал из квартиры главу «Русского добровольческого корпуса» (РДК,
«Признать Капустина Дениса Евгеньевича <...> прекратившим права пользования квартирой <...>. Настоящее решение является основанием для снятия Капустина Дениса Евгеньевича с регистрационного учета по месту жительства», – сказано в судебных документах.
Истцом по делу выступает мать главы РДК Марина Корчагина. В решении суда говорится, что в январе 2022 г. умер ее муж, после его смерти осталась квартира, в которой был зарегистрирован Капустин. Сын заявления о принятии наследства нотариусу не подавал и не изъявлял желания вступить в права наследования. Кроме того, он живет за пределами России и не поддерживает отношения с матерью «на протяжении многих лет».
По мнению суда, Капустин «перестал быть членом семьи» собственника квартиры. В связи с этим было принято решение прекратить его право пользования недвижимостью.
В ноябре 2023 г. Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению. Его признали виновным в совершении госизмены (ст. 275 УК), попытке совершения теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), а также в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК, ст. 222 УК), создании террористического сообщества и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3, ст. 205.4 УК). Наказание вступит в силу с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции.
После нападения на территорию Брянской области в феврале 2023 г. РДК взял на себя ответственность за повторную вылазку на территорию региона в марте, а также за нападение на территорию Белгородской области в мае 2023 г.