ТАСС: в деле генерала Кузнецова может появиться еще один эпизод получения взятки

По данным следствия, преступление было совершено в 2021-2023 гг. Являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов якобы получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал дал показания против второго обвиняемого по делу – краснодарского бизнесмена Леву Мартиросяна. По версии следствия, тот лично передал взятку Кузнецову в виде земельного участка и жилого дома на сумму более 7 млн руб.