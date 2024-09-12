ТАСС: в деле генерала Кузнецова может появиться еще один эпизод получения взятки
В уголовном деле против бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова может появиться еще один эпизод получения взятки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
У следствия «есть все основания подозревать», что генеральный директор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян причастен к передаче взятки Кузнецову за получение подряда на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища, отметил собеседник. Сейчас в отношении обоих проводится проверка, по итогам которой могут быть возбуждены уголовные дела.
Григорян – фигурант дела о мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении более 7,2 млн руб. у Минобороны, выделенных на ремонт общежития. 11 сентября его задержали в Краснодаре.
Об аресте Кузнецова стало известно 14 мая. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему также грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным следствия, преступление было совершено в 2021-2023 гг. Являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов якобы получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал дал показания против второго обвиняемого по делу – краснодарского бизнесмена Леву Мартиросяна. По версии следствия, тот лично передал взятку Кузнецову в виде земельного участка и жилого дома на сумму более 7 млн руб.
Еще в мае «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко. Общая сумма взяток генералу участком и домом составляет более 30,5 млн руб.