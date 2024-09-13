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Похороны Сванидзе пройдут в закрытом формате

Ведомости

Похороны журналиста Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате, на них будут присутствовать только члены семьи. Об этом сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

«Похороны журналиста Николая Сванидзе будут в закрытом формате в самом узком семейном кругу. Так решила семья. Просили понять их», – написала она.

Николай Сванидзе умер 11 сентября в своей квартире в Москве. Ему было 69 лет. По данным Baza, он скончался от пневмонии. Shot писал, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. «Московский комсомолец» отмечал, что последние годы журналист тяжело болел – ему диагностировали ишемию головного мозга.

Карьеру на телевидении Сванидзе начал в 1990-е гг. За программу «Подробности» в 1995 г. получил ТЭФИ. В 1997-1998 гг. занимал должность председателя ВГТРК. Является также автором ряда документальных фильмов. Несколько лет работал на радиостанции «Серебряный дождь».

С 2007 г. Сванидзе возглавлял кафедру журналистики факультета журналистики РГГУ, а с 2010 г. был директором Института массмедиа в вузе. В феврале 2022 г. журналист раскритиковал начало спецоперации России на Украине. В ноябре 2022 г. Сванидзе был исключен из Совета по правам человека, а спустя месяц его уволили из РГГУ.

Имеет несколько госнаград. В 1994 г. ему вручили орден «За личное мужество» за освещение событий октябрьского путча. В 2001 г. журналиста наградили орденом Почета за большой вклад в развитие российского телевидения и радиовещания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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