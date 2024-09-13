Похороны Сванидзе пройдут в закрытом формате
Похороны журналиста Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате, на них будут присутствовать только члены семьи. Об этом сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева в своем Telegram-канале.
«Похороны журналиста Николая Сванидзе будут в закрытом формате в самом узком семейном кругу. Так решила семья. Просили понять их», – написала она.
Николай Сванидзе умер 11 сентября в своей квартире в Москве. Ему было 69 лет. По данным Baza, он скончался от пневмонии. Shot писал, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. «Московский комсомолец» отмечал, что последние годы журналист тяжело болел – ему диагностировали ишемию головного мозга.
Карьеру на телевидении Сванидзе начал в 1990-е гг. За программу «Подробности» в 1995 г. получил ТЭФИ. В 1997-1998 гг. занимал должность председателя ВГТРК. Является также автором ряда документальных фильмов. Несколько лет работал на радиостанции «Серебряный дождь».
С 2007 г. Сванидзе возглавлял кафедру журналистики факультета журналистики РГГУ, а с 2010 г. был директором Института массмедиа в вузе. В феврале 2022 г. журналист раскритиковал начало спецоперации России на Украине. В ноябре 2022 г. Сванидзе был исключен из Совета по правам человека, а спустя месяц его уволили из РГГУ.
Имеет несколько госнаград. В 1994 г. ему вручили орден «За личное мужество» за освещение событий октябрьского путча. В 2001 г. журналиста наградили орденом Почета за большой вклад в развитие российского телевидения и радиовещания.