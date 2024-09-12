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Умер журналист Николай Сванидзе

Ему было 69 лет
Ведомости

Журналист Николай Сванидзе скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева в своем Telegram-канале. Также о смерти Сванидзе пишет «Московский комсомолец».

«Николай Карлович Сванидзе! Дорогой!!! Как же без вас?… Спасибо вам за все!» – написала Меркачева.

В разговоре с Daily Storm правозащитница уточнила, что Сванидзе скончался дома. Причины смерти не приводятся. «Московский комсомолец» отмечает, что последние годы журналист тяжело болел – ему диагностировали ишемию головного мозга. По данным Baza, он скончался от пневмонии.

Николай Сванидзе родился в 1955 г. в Москве. В 1977 окончил исторический факультет МГУ. Карьеру на телевидении Сванидзе начал в 1990-е гг. Изначально был автором закадровых комментариев в программе «Вести». В разные годы вел программы «Подробности» и «Контрасты» (на РТР – нынешней «России-1»). За первую передачу Сванидзе получил ТЭФИ в 1995 г.

С 1996 по 2007 г. был ведущим авторской программы «Зеркало». В 1997-1998 гг. занимал должность председателя ВГТРК.

Сванидзе является автором цикла документальных передач об истории России «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», которые выходили на «России» с 2003 по 2013 г. Также работал на радиостанции «Серебряный дождь».

С 2007 г. Сванидзе возглавлял кафедру журналистики факультета журналистики РГГУ, а с 2010 г. был директором Института массмедиа в вузе. В феврале 2022 г. журналист раскритиковал начало спецоперации России на Украине. В ноябре 2022 г. Сванидзе был исключен из Совета по правам человека, а спустя месяц его уволили из РГГУ.

Сванидзе имеет несколько госнаград. В 1994 г. ему вручили орден «За личное мужество» за освещение событий октябрьского путча. В 2001 г. журналиста наградили орденом Почета за большой вклад в развитие российского телевидения и радиовещания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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