Умер журналист Николай Сванидзе

Умер журналист Николай СванидзеЕму было 69 лет
«Николай Карлович Сванидзе! Дорогой!!! Как же без вас?… Спасибо вам за все!» – написала Меркачева.
Николай Сванидзе родился в 1955 г. в Москве. В 1977 окончил исторический факультет МГУ. Карьеру на телевидении Сванидзе начал в 1990-е гг. Изначально был автором закадровых комментариев в программе «Вести». В разные годы вел программы «Подробности» и «Контрасты» (на РТР – нынешней «России-1»). За первую передачу Сванидзе получил ТЭФИ в 1995 г.
С 1996 по 2007 г. был ведущим авторской программы «Зеркало». В 1997-1998 гг. занимал должность председателя ВГТРК.
Сванидзе является автором цикла документальных передач об истории России «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», которые выходили на «России» с 2003 по 2013 г. Также работал на радиостанции «Серебряный дождь».
С 2007 г. Сванидзе возглавлял кафедру журналистики факультета журналистики РГГУ, а с 2010 г. был директором Института массмедиа в вузе. В феврале 2022 г. журналист раскритиковал начало спецоперации России на Украине. В ноябре 2022 г. Сванидзе был исключен из Совета по правам человека, а спустя месяц его уволили из РГГУ.
Сванидзе имеет несколько госнаград. В 1994 г. ему вручили орден «За личное мужество» за освещение событий октябрьского путча. В 2001 г. журналиста наградили орденом Почета за большой вклад в развитие российского телевидения и радиовещания.