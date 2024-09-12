Умер журналист Николай Сванидзе

С 2007 г. Сванидзе возглавлял кафедру журналистики факультета журналистики РГГУ, а с 2010 г. был директором Института массмедиа в вузе. В феврале 2022 г. журналист раскритиковал начало спецоперации России на Украине. В ноябре 2022 г. Сванидзе был исключен из Совета по правам человека, а спустя месяц его уволили из РГГУ.