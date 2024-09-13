Из приграничья Курской области за неделю эвакуированы более 1300 жителей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. 11 сентября врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на итоговом заседании коллегии Минсельхоза России сообщил, что из приграничных муниципалитетов Курской области переселили более 150 000 человек, писал ТАСС.