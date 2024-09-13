Из приграничья Курской области за неделю эвакуированы более 1300 жителей
Из приграничных районов Курской области за прошедшую неделю эвакуированы более 1300 жителей, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
В ведомстве рассказали, что в 29 регионах страны развернуты 207 пунктов временного размещения (ПВР). В них находятся свыше 10 000 человек, в том числе почти 3000 детей.
За неделю связь с родственниками удалось восстановить более 70 жителям приграничья. Всего воссоединены 644 семьи из Курской области. Около 99 000 жителей региона выплачена финансовая помощь на общую сумму 1,5 млрд руб., добавили в МЧС.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. 11 сентября врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на итоговом заседании коллегии Минсельхоза России сообщил, что из приграничных муниципалитетов Курской области переселили более 150 000 человек, писал ТАСС.