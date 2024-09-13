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Из приграничья Курской области за неделю эвакуированы более 1300 жителей

Ведомости

Из приграничных районов Курской области за прошедшую неделю эвакуированы более 1300 жителей, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве рассказали, что в 29 регионах страны развернуты 207 пунктов временного размещения (ПВР). В них находятся свыше 10 000 человек, в том числе почти 3000 детей.

За неделю связь с родственниками удалось восстановить более 70 жителям приграничья. Всего воссоединены 644 семьи из Курской области. Около 99 000 жителей региона выплачена финансовая помощь на общую сумму 1,5 млрд руб., добавили в МЧС.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. 11 сентября врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на итоговом заседании коллегии Минсельхоза России сообщил, что из приграничных муниципалитетов Курской области переселили более 150 000 человек, писал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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