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Житель Севастополя получил 16 лет за попытку покушения на офицера ЧФ России

Ведомости

Суд приговорил 40-летнего жителя Севастополя к 16 годам лишения свободы за попытку совершить теракт в отношении представителя командного состава Черноморского флота (ЧФ) России. Об этом сообщает управление ФСБ РФ по Крыму и Севастополю.

Мужчину признали виновным в госизмене и приготовлении к совершению теракта. Суд установил, что фигурант по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) вел наблюдение за местом проживания российского военнослужащего и его автомобилем.

«После этого по заданию иностранной спецслужбы мужчина готовился совершить теракт в отношении этого офицера», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В начале июня Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщал, что раскрыта агентурная группа украинских спецслужб, готовившая теракты против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе. Были задержаны пять агентов главного управления разведки минобороны Украины и СБУ, завербованных в Запорожской области. Возбуждены уголовные дела о теракте (ст. 205 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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