Житель Севастополя получил 16 лет за попытку покушения на офицера ЧФ России

В начале июня Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщал, что раскрыта агентурная группа украинских спецслужб, готовившая теракты против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе. Были задержаны пять агентов главного управления разведки минобороны Украины и СБУ, завербованных в Запорожской области. Возбуждены уголовные дела о теракте (ст. 205 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ).