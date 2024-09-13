Житель Севастополя получил 16 лет за попытку покушения на офицера ЧФ России
Суд приговорил 40-летнего жителя Севастополя к 16 годам лишения свободы за попытку совершить теракт в отношении представителя командного состава Черноморского флота (ЧФ) России. Об этом сообщает управление ФСБ РФ по Крыму и Севастополю.
Мужчину признали виновным в госизмене и приготовлении к совершению теракта. Суд установил, что фигурант по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) вел наблюдение за местом проживания российского военнослужащего и его автомобилем.
«После этого по заданию иностранной спецслужбы мужчина готовился совершить теракт в отношении этого офицера», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
В начале июня Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщал, что раскрыта агентурная группа украинских спецслужб, готовившая теракты против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе. Были задержаны пять агентов главного управления разведки минобороны Украины и СБУ, завербованных в Запорожской области. Возбуждены уголовные дела о теракте (ст. 205 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ).