Часть хвоста военного самолета Boeing упала на школу в США

На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Отлетевшую панель нашел на своем заднем дворе школьный учитель из Портленда. После этого ФАУ приняло решение о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 9.