Часть хвоста военного самолета Boeing упала на школу в США
Хвостовой конус самолета Boeing C-17 Globemaster III оторвался и упал на территорию автомобильной парковки у американской католической школы в штате Южная Каролина. Об этом сообщает журнал Newsweek.
В объединенной авиабазе ВС США в Чарльстоне сообщили, что пилоты передали командованию информацию о возникновении неисправности во время полета. Воздушное судно благополучно приземлилось на авиабазе. В результате инцендента никто не пострадал, ведется расследование произошедшего.
24 января Федеральное управление гражданской авиации США (ФАУ) сообщило, что во время выхода Boeing 757 на очередь к вылету в аэропорту Атланты у судна отвалилось носовое колесо шасси.
6 января рейс 1282 авиакомпании Alaska Airlines из Портленда в Онтарио (штат Калифорния), который выполнял Boeing 737 MAX 9, совершил экстренную посадку из-за «отсутствия части фюзеляжа» и разгерметизации. После возвращения самолета на землю выяснилось, что отсутствующая часть фюзеляжа на самом деле является выходной дверью.
На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Отлетевшую панель нашел на своем заднем дворе школьный учитель из Портленда. После этого ФАУ приняло решение о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 9.