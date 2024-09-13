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Часть хвоста военного самолета Boeing упала на школу в США

Ведомости

Хвостовой конус самолета Boeing C-17 Globemaster III оторвался и упал на территорию автомобильной парковки у американской католической школы в штате Южная Каролина. Об этом сообщает журнал Newsweek.

В объединенной авиабазе ВС США в Чарльстоне сообщили, что пилоты передали командованию информацию о возникновении неисправности во время полета. Воздушное судно благополучно приземлилось на авиабазе. В результате инцендента никто не пострадал, ведется расследование произошедшего.

24 января Федеральное управление гражданской авиации США (ФАУ) сообщило, что во время выхода Boeing 757 на очередь к вылету в аэропорту Атланты у судна отвалилось носовое колесо шасси.

6 января рейс 1282 авиакомпании Alaska Airlines из Портленда в Онтарио (штат Калифорния), который выполнял Boeing 737 MAX 9, совершил экстренную посадку из-за «отсутствия части фюзеляжа» и разгерметизации. После возвращения самолета на землю выяснилось, что отсутствующая часть фюзеляжа на самом деле является выходной дверью. 

На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Отлетевшую панель нашел на своем заднем дворе школьный учитель из Портленда. После этого ФАУ приняло решение о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 9.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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