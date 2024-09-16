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По подозрению в покушении на президента Yamaha Motor задержана его дочь

Ведомости

Президент японской корпорации Yamaha Motor Есихиро Хидака пережил нападение с ножом, его жизни уже ничего не угрожает. Подозревается его 33-летняя дочь. Об этом сообщает Tokyo Reporter.

«16 сентября около 03:00 (15 сентября 21:00 мск) Хана Хидака предположительно порезала ножом левую руку своего отца, 61-летнего Есихиро», – сообщает издание.

Как сообщает издание, дочь задержана. В полиции не уточнили, признала ли она себя виновной в покушении на убийство. Как сообщили в полицейском участке Ивата, отец получил незначительные травмы левой руки. Японские СМИ сообщают, что жизнь главы компании находится вне угрозы. По данным полиции, Хана позвонила в участок, чтобы сказать, что ее ударил отец. Президент, однако, заявил, что на него напали, когда он спал.

Есихиро Хидака пришел в компанию в 1978 г. В 2010 г. стал вице-президентом американского направления Yamaha, в 2014 г. – исполнительным директором всей компании. В 2018 г. занял пост внешнего директора, который занимает по настоящее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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