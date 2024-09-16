По подозрению в покушении на президента Yamaha Motor задержана его дочь
Президент японской корпорации Yamaha Motor Есихиро Хидака пережил нападение с ножом, его жизни уже ничего не угрожает. Подозревается его 33-летняя дочь. Об этом сообщает Tokyo Reporter.
«16 сентября около 03:00 (15 сентября 21:00 мск) Хана Хидака предположительно порезала ножом левую руку своего отца, 61-летнего Есихиро», – сообщает издание.
Как сообщает издание, дочь задержана. В полиции не уточнили, признала ли она себя виновной в покушении на убийство. Как сообщили в полицейском участке Ивата, отец получил незначительные травмы левой руки. Японские СМИ сообщают, что жизнь главы компании находится вне угрозы. По данным полиции, Хана позвонила в участок, чтобы сказать, что ее ударил отец. Президент, однако, заявил, что на него напали, когда он спал.
Есихиро Хидака пришел в компанию в 1978 г. В 2010 г. стал вице-президентом американского направления Yamaha, в 2014 г. – исполнительным директором всей компании. В 2018 г. занял пост внешнего директора, который занимает по настоящее время.