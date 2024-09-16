По подозрению в покушении на президента Yamaha Motor задержана его дочь

Как сообщает издание, дочь задержана. В полиции не уточнили, признала ли она себя виновной в покушении на убийство. Как сообщили в полицейском участке Ивата, отец получил незначительные травмы левой руки. Японские СМИ сообщают, что жизнь главы компании находится вне угрозы. По данным полиции, Хана позвонила в участок, чтобы сказать, что ее ударил отец. Президент, однако, заявил, что на него напали, когда он спал.