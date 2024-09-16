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Залившую зеленкой урну для голосования москвичку освободили в зале суда

Ведомости

Бутырский районный  суд Москвы приговорил жительницу столицы Алину Невмянову, залившую зеленкой урну с бюллетенями, к году лишения свободы в колонии-поселении. С учетом проведенного в СИЗО времени осужденная была освобождена в зале суда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба суда.

Невмянова признана виновной в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ч. 2 ст. 141 УК РФ). Суд учел время, проведенное в СИЗО, из расчета один день в СИЗО за два дня в колонии-поселении.

«С учетом этого обстоятельства Невмянова была освобождения в зале суда», – цитирует агентство пресс-службу.

Невмянова была арестована в марте 2024 г. 16 марта на второй день президентских выборов. По данным следствия, 15 марта подсудимая, находясь на одном из избирательных участков Москвы, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Было возбуждено уголовное дело, фигурантке грозило до пяти лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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