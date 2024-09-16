Залившую зеленкой урну для голосования москвичку освободили в зале суда
Бутырский районный суд Москвы приговорил жительницу столицы Алину Невмянову, залившую зеленкой урну с бюллетенями, к году лишения свободы в колонии-поселении. С учетом проведенного в СИЗО времени осужденная была освобождена в зале суда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба суда.
Невмянова признана виновной в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ч. 2 ст. 141 УК РФ). Суд учел время, проведенное в СИЗО, из расчета один день в СИЗО за два дня в колонии-поселении.
«С учетом этого обстоятельства Невмянова была освобождения в зале суда», – цитирует агентство пресс-службу.
Невмянова была арестована в марте 2024 г. 16 марта на второй день президентских выборов. По данным следствия, 15 марта подсудимая, находясь на одном из избирательных участков Москвы, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Было возбуждено уголовное дело, фигурантке грозило до пяти лет лишения свободы.