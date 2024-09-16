Залившую зеленкой урну для голосования москвичку освободили в зале суда

Невмянова была арестована в марте 2024 г. 16 марта на второй день президентских выборов. По данным следствия, 15 марта подсудимая, находясь на одном из избирательных участков Москвы, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Было возбуждено уголовное дело, фигурантке грозило до пяти лет лишения свободы.