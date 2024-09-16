Грузия введет на две недели ограничения на КПП с Россией «Верхний Ларс»

Причиной временного закрытия КПП в ведомстве назвали ремонтные работы на дорогах. В службе рассказали ТАСС, что в эти часы ввоз и вывоз товаров через границу Грузии, а также процедуры, связанные с пересечением границы физлицами, не будут осуществляться.