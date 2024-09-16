Грузия введет на две недели ограничения на КПП с Россией «Верхний Ларс»
Грузия на две недели введет ограничения на КПП «Верхний Ларс». Ограничение будет действовать в промежутках между 05:00 и 08:00 мск с 18 сентября по 2 октября, сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на службу доходов минфина республики.
Причиной временного закрытия КПП в ведомстве назвали ремонтные работы на дорогах. В службе рассказали ТАСС, что в эти часы ввоз и вывоз товаров через границу Грузии, а также процедуры, связанные с пересечением границы физлицами, не будут осуществляться.
«Казбеги – Верхний Ларс» является единственным действующим на сегодня таможенно-пропускным пунктом на грузино-российской границе.