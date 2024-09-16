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Грузия введет на две недели ограничения на КПП с Россией «Верхний Ларс»

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Грузия на две недели введет ограничения на КПП «Верхний Ларс». Ограничение будет действовать в промежутках между 05:00 и 08:00 мск с 18 сентября по 2 октября, сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на службу доходов минфина республики.

Причиной временного закрытия КПП в ведомстве назвали ремонтные работы на дорогах. В службе рассказали ТАСС, что в эти часы ввоз и вывоз товаров через границу Грузии, а также процедуры, связанные с пересечением границы физлицами, не будут осуществляться.

«Казбеги – Верхний Ларс» является единственным действующим на сегодня таможенно-пропускным пунктом на грузино-российской границе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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