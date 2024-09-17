Экс-адвокат Пашаев получил от Блиновского свыше 46 млн рублей
Бывший адвокат Эльман Пашаев получил от бизнесмена Алексея Блиновского более 46 млн руб. за якобы освобождение его и супруги Елены Блиновской от уголовной ответственности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Пашаев подозревается в мошенничестве на сумму более 46 млн руб.», – уточнил собеседник агентства.
17 сентября СК РФ сообщил о задержании Пашаева в Москве. Против бывшего адвоката возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Пашаеву грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По версии следствия, в феврале 2024 г. Пашаев убедил Блиновского, что якобы может освободить его и Елену Блиновскую от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение.
Блиновской вменяется уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей. По информации прокуратуры, при пособничестве своего мужа она занизила доходы и базу для исчисления налогов. Блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн руб. Супруги легализовали более 716 млн руб. с помощью ряда финансовых операций. Сама Блиновская находится сейчас в СИЗО, ее муж с апреля участвует в боевых действиях на Украине.
Пашаев получил известность в связи с делом актера Михаила Ефремова, осужденного в 2020 г. на восемь лет колонии общего режима за совершенное в состоянии опьянения ДТП, в котором погиб водитель автофургона. Он защищал интересы артиста в суде. В итоге в сентябре 2020 г. совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил его статуса адвоката за нарушение этики. Два года спустя Пашаев восстановил адвокатский статус, но через пять дней у него вновь отозвали лицензию.
После этого стало известно, что Пашаев отправился в зону спецоперации. Он служил в 95-м стрелковом полку вместе с Блиновским. В июле 2024 г. Пашаев получил ранение при атаке дрона в Марьинке.