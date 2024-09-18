Суд в Москве взыскал с Бедроса Киркорова долги по налогам

В апреле мировой судья Таганского района столицы признал сына Бедроса Киркорова – певца и музыкального продюсера Филиппа Киркорова – виновным в неуплате штрафа и оштрафовал его на 6000 руб. Штраф Киркорову был назначен в двукратном размере от суммы неуплаты.