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Суд в Москве взыскал с Бедроса Киркорова долги по налогам

Ведомости

Мировой судья Таганского района Москвы взыскал с эстрадного певца Бедроса Киркорова задолженность по уплате налогов, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции.

«Мировой судья судебного участка №373 Таганского района Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Бедроса Пилибоса недоимку по налогам», – говорится в сообщении.

Сумма налоговой задолженности не называется.

В апреле мировой судья Таганского района столицы признал сына Бедроса Киркорова – певца и музыкального продюсера Филиппа Киркорова – виновным в неуплате штрафа и оштрафовал его на 6000 руб. Штраф Киркорову был назначен в двукратном размере от суммы неуплаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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