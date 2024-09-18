Суд в Москве взыскал с Бедроса Киркорова долги по налогам
Мировой судья Таганского района Москвы взыскал с эстрадного певца Бедроса Киркорова задолженность по уплате налогов, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции.
«Мировой судья судебного участка №373 Таганского района Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Бедроса Пилибоса недоимку по налогам», – говорится в сообщении.
Сумма налоговой задолженности не называется.
В апреле мировой судья Таганского района столицы признал сына Бедроса Киркорова – певца и музыкального продюсера Филиппа Киркорова – виновным в неуплате штрафа и оштрафовал его на 6000 руб. Штраф Киркорову был назначен в двукратном размере от суммы неуплаты.