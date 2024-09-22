Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Подмосковье

Доследственную проверку по факту инцидента проводит Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России. Следователь проводит осмотр места происшествия, для установления причин и обстоятельств произошедшего организован комплекс проверочных мероприятий.