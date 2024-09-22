Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Подмосковье
Легкомоторный самолет Cessna-182 после произошедшего в кабине задымления совершил аварийную посадку в Московской области, проводится проверка, сообщает Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Воздушное судно Cessna-182 RA3119G совершило аварийную посадку днем 22 сентября на посадочной площадке Воскресенск. По предварительным данным, в полете была выявлена неисправность электросистемы, произошло задымление кабины.
«Командир воздушного судна запросил аварийную посадку. При выполнении посадки самолет получил незначительные повреждения, пострадавших нет», – говорится в сообщении Следственного управления.
Доследственную проверку по факту инцидента проводит Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России. Следователь проводит осмотр места происшествия, для установления причин и обстоятельств произошедшего организован комплекс проверочных мероприятий.
В июле в Камско-Устьинском районе Татарстана произошло крушение легкомоторного самолета Cessna-172. В результате авиакатастрофы погибли три человека.