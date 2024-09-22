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Самолет Cessna совершил аварийную посадку в Подмосковье

Ведомости

Легкомоторный самолет Cessna-182 после произошедшего в кабине задымления совершил аварийную посадку в Московской области, проводится проверка, сообщает Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Воздушное судно Cessna-182 RA3119G совершило аварийную посадку днем 22 сентября на посадочной площадке Воскресенск. По предварительным данным, в полете была выявлена неисправность электросистемы, произошло задымление кабины. 

«Командир воздушного судна запросил аварийную посадку. При выполнении посадки самолет получил незначительные повреждения, пострадавших нет», – говорится в сообщении Следственного управления.

Доследственную проверку по факту инцидента проводит Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России. Следователь проводит осмотр места происшествия, для установления причин и обстоятельств произошедшего организован комплекс проверочных мероприятий.

В июле в Камско-Устьинском районе Татарстана произошло крушение легкомоторного самолета Cessna-172. В результате авиакатастрофы погибли три человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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