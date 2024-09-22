В Пакистане на мине подорвался автомобиль сопровождения делегации с послом РФ
Автомобиль сопровождения делегации, в составе которой был посол России Альберт Хорев, подорвался на мине в Пакистане. Пострадавших среди дипломатов нет, сообщили в Telegram-канале российского диппредставительства в Исламабаде.
Российский посол в составе делегации послов ряда государств принимал участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, уточнили в посольстве. Мероприятие организовала Торгово-промышленная палата Исламабада.
«По пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения. Представители дипкорпуса не пострадали», – говорится в сообщении посольства.
По данным посольства, 16 сентября Хорев провел встречу с министром планирования, развития и специальных инициатив Пакистана Ахсаном Икбалом. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического и промышленного сотрудничества.