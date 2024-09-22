Geo TV: при нападении на делегацию с послом России в Пакистане погиб полицейский

Geo TV: при нападении на делегацию с послом России в Пакистане погиб полицейскийПострадавших среди российских дипломатов нет, заявили в посольстве
В Пакистане один полицейский погиб из-за подрыва на мине автомобиля сопровождения делегации, в составе которой был посол России Альберт Хорев. Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
«По меньшей мере один полицейский погиб и еще четверо получили ранения в результате взрыва дистанционно управляемой бомбы, направленного на полицейский фургон, охранявший колонну иностранных дипломатов», – уточнили в полиции.
По данным телеканала, целью нападения был кортеж с иностранными дипломатами, в числе которых был Хорев.
Издание Dawn сообщило, что в составе конвоя были делегации из Индонезии, Португалии, Казахстана, Боснии и Герцеговины, Зимбабве, Руанды, Туркменистана, Вьетнама, Ирана, России и Таджикистана. Район, в котором произошел инцидент, оцеплен. Ведется операция по поиску подозреваемых.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф выразил соболезнования близким погибшего полицейского. Он добавил, что распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате подрыва.
22 сентября посольство России в Пакистане сообщило, что автомобиль сопровождения делегации, в составе которой был посол РФ, подорвался на мине. Пострадавших среди дипломатов нет, уточнили в диппредставительстве.
Хорев в составе делегации послов ряда государств принимал участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. Мероприятие организовала Торгово-промышленная палата Исламабада.