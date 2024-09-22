Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Geo TV: при нападении на делегацию с послом России в Пакистане погиб полицейский

Пострадавших среди российских дипломатов нет, заявили в посольстве
Ведомости

В Пакистане один полицейский погиб из-за подрыва на мине автомобиля сопровождения делегации, в составе которой был посол России Альберт Хорев. Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.

«По меньшей мере один полицейский погиб и еще четверо получили ранения в результате взрыва дистанционно управляемой бомбы, направленного на полицейский фургон, охранявший колонну иностранных дипломатов», – уточнили в полиции.

По данным телеканала, целью нападения был кортеж с иностранными дипломатами, в числе которых был Хорев.

Издание Dawn сообщило, что в составе конвоя были делегации из Индонезии, Португалии, Казахстана, Боснии и Герцеговины, Зимбабве, Руанды, Туркменистана, Вьетнама, Ирана, России и Таджикистана. Район, в котором произошел инцидент, оцеплен. Ведется операция по поиску подозреваемых.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф выразил соболезнования близким погибшего полицейского. Он добавил, что распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате подрыва.

22 сентября посольство России в Пакистане сообщило, что автомобиль сопровождения делегации, в составе которой был посол РФ, подорвался на мине. Пострадавших среди дипломатов нет, уточнили в диппредставительстве.

Хорев в составе делегации послов ряда государств принимал участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. Мероприятие организовала Торгово-промышленная палата Исламабада. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных