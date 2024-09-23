Роспотребнадзор напомнил о контроле на индийской границе из-за новой инфекции
Роспотребнадзор следит за информацией о вспышке неизвестного заболевания в Индии, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
В западной части Индии от неизвестного заболевания скончались 15 человек, сообщают СМИ. Вспышка совпала с сильными проливными дождями и наводнениями в регионе.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в пунктах пропуска через государственную границу на постоянной основе работает автоматизированная информационная система «Периметр». Она помогает анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.
В сентябре индийские СМИ сообщили, что на границе с Пакистаном жители заразились неизвестной болезнью, которая сопровождалась симптомами кишечной инфекции. Анализы погибших отправлены в Национальный институт вирусологии, причина смерти пока не установлена.