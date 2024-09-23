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Роспотребнадзор напомнил о контроле на индийской границе из-за новой инфекции

Ведомости

Роспотребнадзор следит за информацией о вспышке неизвестного заболевания в Индии, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

В западной части Индии от неизвестного заболевания скончались 15 человек, сообщают СМИ. Вспышка совпала с сильными проливными дождями и наводнениями в регионе.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в пунктах пропуска через государственную границу на постоянной основе работает автоматизированная информационная система «Периметр». Она помогает анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.

В сентябре индийские СМИ сообщили, что на границе с Пакистаном жители заразились неизвестной болезнью, которая сопровождалась симптомами кишечной инфекции. Анализы погибших отправлены в Национальный институт вирусологии, причина смерти пока не установлена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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