Госдума приняла в первом чтении проект о запрете усыновления в некоторые страны
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, запрещающий усыновление детей из России гражданам стран, где разрешена смена пола. Это следует из карточки проекта в думской базе.
Законопроект зарегистрировали в июле этого года. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, предложение принять это решение нашло широкую поддержку. Инициатива предполагает отказ в усыновлении российских детей гражданам Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где разрешена смена пола путем медицинского вмешательства или в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность.
В пояснительной записке отмечается, что, вводя данную меру, запрет на усыновление детей распространяется на граждан стран НАТО, поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне. Как говорится в проекте закона, Конституция России говорит о сохранении традиционных семейных ценностей и защите института брака как союза мужчины и женщины. Утверждается, что особая угроза традиционным ценностям – деятельность организаций, которые созданы США и другими недружественными странами.
В ноябре прошлого года председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев анонсировал законопроект, запрещающий усыновлять детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола. По его словам, без подобных ограничений нельзя гарантировать, что ребенок после усыновления не будет воспитываться в однополой семье из-за смены пола родителями.