Госдума приняла в первом чтении проект о запрете усыновления в некоторые страны

В пояснительной записке отмечается, что, вводя данную меру, запрет на усыновление детей распространяется на граждан стран НАТО, поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне. Как говорится в проекте закона, Конституция России говорит о сохранении традиционных семейных ценностей и защите института брака как союза мужчины и женщины. Утверждается, что особая угроза традиционным ценностям – деятельность организаций, которые созданы США и другими недружественными странами.