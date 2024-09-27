В Госдуме попросили дать участникам спецоперации отдельные квоты в аспирантуру

В 2024 г. в российские вузы по квоте поступили более 14 900 участников спецоперации и членов их семей, что на 6300 больше, чем в 2023 г., писал «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы Минобрнауки. Представитель пресс-службы Минобрнауки в сентябре 2023 г. говорил «Ведомостям», что в том году в вузы России поступило около 1000 ветеранов спецоперации на Украине, а их детей – 7500 человек.