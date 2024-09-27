В Госдуме попросили дать участникам спецоперации отдельные квоты в аспирантуру
Зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила министерство науки и высшего образования обеспечить участников спецоперации отдельными квотами на бюджетные места в аспирантуру, ординатуру и докторантуру. Соответствующее письмо депутат направила на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова – документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердила сама Лантратова.
Введение квот позволит ветеранам спецоперации «получить необходимые знания и навыки для самореализации в академической среде», написала депутат. Она также напомнила Фалькову, что президент России Владимир Путин «неоднократно отмечал, что участники специальной военной операции должны занимать ведущие позиции в обществе», в том числе – в системе образования и государственном управлении.
Сейчас право поступить в вуз на бюджетное место по отдельной квоте, помимо участвовавших в боевых действиях военнослужащих и их детей, имеют право Герои России и граждане, награжденные тремя орденами Мужества, а также дети умерших от COVID‑19 медработников (для программ медицинского и фармацевтического образования), писали «Ведомости».
В 2024 г. в российские вузы по квоте поступили более 14 900 участников спецоперации и членов их семей, что на 6300 больше, чем в 2023 г., писал «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы Минобрнауки. Представитель пресс-службы Минобрнауки в сентябре 2023 г. говорил «Ведомостям», что в том году в вузы России поступило около 1000 ветеранов спецоперации на Украине, а их детей – 7500 человек.
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой уточнить, пришло ли в министерство письмо Лантратовой и сколько участников спецоперации поступило в вузы по отдельным квотам в 2024 г.