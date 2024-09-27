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В Госдуме попросили дать участникам спецоперации отдельные квоты в аспирантуру

Ведомости

Зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила министерство науки и высшего образования обеспечить участников спецоперации отдельными квотами на бюджетные места в аспирантуру, ординатуру и докторантуру. Соответствующее письмо депутат направила на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова – документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердила сама Лантратова.

Введение квот позволит ветеранам спецоперации «получить необходимые знания и навыки для самореализации в академической среде», написала депутат. Она также напомнила Фалькову, что президент России Владимир Путин «неоднократно отмечал, что участники специальной военной операции должны занимать ведущие позиции в обществе», в том числе – в системе образования и государственном управлении.

Сейчас право поступить в вуз на бюджетное место по отдельной квоте, помимо участвовавших в боевых действиях военнослужащих и их детей, имеют право Герои России и граждане, награжденные тремя орденами Мужества, а также дети умерших от COVID‑19 медработников (для программ медицинского и фармацевтического образования), писали «Ведомости».

В 2024 г. в российские вузы по квоте поступили более 14 900 участников спецоперации и членов их семей, что на 6300 больше, чем в 2023 г., писал «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы Минобрнауки. Представитель пресс-службы Минобрнауки в сентябре 2023 г. говорил «Ведомостям», что в том году в вузы России поступило около 1000 ветеранов спецоперации на Украине, а их детей – 7500 человек.

«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой уточнить, пришло ли в министерство письмо Лантратовой и сколько участников спецоперации поступило в вузы по отдельным квотам в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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