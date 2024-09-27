Суд в Москве взыскал с Никиты Преснякова долг по оплате коммунальных услуг
Мировой судья участка № 451 Мещанского района Москвы вынес приказ о взыскании с актера и музыканта Никиты Преснякова задолженности по оплате коммунальных услуг. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
У Преснякова образовался долг по оплате за услугу по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. Сумма задолженности не называется.
18 сентября в Telegram-канале судов общей юрисдикции появилась информация о взыскании задолженности по уплате налогов с эстрадного певца Бедроса Киркорова по решению мирового судьи Таганского района столицы. Размер налоговой задолженности указан не был.
Наряду с этим в апреле мировой судья Таганского района оштрафовал певца и музыкального продюсера Филиппа Киркорова на 6000 руб. за неуплату штрафа. Судья назначил Киркорову штраф в двукратном размере от суммы неуплаты.