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Суд в Москве взыскал с Никиты Преснякова долг по оплате коммунальных услуг

Ведомости

Мировой судья участка № 451 Мещанского района Москвы вынес приказ о взыскании с актера и музыканта Никиты Преснякова задолженности по оплате коммунальных услуг. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

У Преснякова образовался долг по оплате за услугу по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. Сумма задолженности не называется.

18 сентября в Telegram-канале судов общей юрисдикции появилась информация о взыскании задолженности по уплате налогов с эстрадного певца Бедроса Киркорова по решению мирового судьи Таганского района столицы. Размер налоговой задолженности указан не был.

Наряду с этим в апреле мировой судья Таганского района оштрафовал певца и музыкального продюсера Филиппа Киркорова на 6000 руб. за неуплату штрафа. Судья назначил Киркорову штраф в двукратном размере от суммы неуплаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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