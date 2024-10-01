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Летевший из Москвы в Калининград пассажирский Boeing совершил аварийную посадку

Ведомости

Пассажирский Boeing, вылетевший из Москвы в Калининград, совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево», причиной стали проблемы с поддувом шасси, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Посадка произошла около 10:20 мск, уточнил собеседник агентства. Устранением неисправности занялись технические службы.

22 августа пассажирский Airbus с задымлением в салоне совершил экстренную посадку в «Шереметьево». Самолет находился в воздухе более семи часов.

Спустя месяц аварийную посадку на площадке Воскресенск в Московской области совершил легкомоторный самолет Cessna-182. По предварительным данным, в полете была выявлена неисправность электросистемы, произошло задымление кабины. Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по факту инцидента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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