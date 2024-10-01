Летевший из Москвы в Калининград пассажирский Boeing совершил аварийную посадку

Спустя месяц аварийную посадку на площадке Воскресенск в Московской области совершил легкомоторный самолет Cessna-182. По предварительным данным, в полете была выявлена неисправность электросистемы, произошло задымление кабины. Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по факту инцидента.