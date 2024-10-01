Летевший из Москвы в Калининград пассажирский Boeing совершил аварийную посадку
Пассажирский Boeing, вылетевший из Москвы в Калининград, совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево», причиной стали проблемы с поддувом шасси, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
Посадка произошла около 10:20 мск, уточнил собеседник агентства. Устранением неисправности занялись технические службы.
22 августа пассажирский Airbus с задымлением в салоне совершил экстренную посадку в «Шереметьево». Самолет находился в воздухе более семи часов.
Спустя месяц аварийную посадку на площадке Воскресенск в Московской области совершил легкомоторный самолет Cessna-182. По предварительным данным, в полете была выявлена неисправность электросистемы, произошло задымление кабины. Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по факту инцидента.