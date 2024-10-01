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КС разъяснил статус потерпевшего при отказе дать взятку

Заявление об отказе дать взятку и содействие следствию дает право признать лицо потерпевшим
Ведомости

Конституционный суд (КС) подтвердил право получения статуса потерпевшего для лица, который отказался давать взятку и подал заявление об этом в правоохранительные органы. Ведомство приняло соответствующее постановление.

Поводом стало дело жителя Таганрога Александра Ткаченко, подозреваемого в хищении металлолома. Ему предложили дать взятку одному из сотрудников полиции для того, чтобы избежать уголовного преследования. По данным КС, речь идет о 2,5 млн руб.

Ткаченко сообщил об этом в правоохранительные органы, принимал участие в оперативно-розыскных мероприятиях. В суде он выступал в качестве свидетеля, настаивая на статусе потерпевшего по делу, но ему отказали. После постановления КС дело Ткаченко подлежит пересмотру. По утверждению ведомства, своевременное заявление об отказе дать взятку и добровольное содействие следствию дает право признать лицо потерпевшим по делу.

«Оспариваемая норма предполагает обязанность правоприменителя, выяснившего, что лицу преступлением причинен вред, вынести постановление о признании его потерпевшим. Иное лишило бы такого гражданина возможности отстаивать свои права и законные интересы любыми не запрещенными законом способами, необоснованно ограничило бы его доступ к правосудию», – говорится в постановлении суда.

На основе толкования Конституционного суда выяснилось, что ст. 42 УПК РФ (о потерпевшем), которая рассматривается во взаимосвязи со ст. 290 УК РФ (получение взятки), не противоречит Конституции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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