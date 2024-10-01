КС разъяснил статус потерпевшего при отказе дать взятку

Ткаченко сообщил об этом в правоохранительные органы, принимал участие в оперативно-розыскных мероприятиях. В суде он выступал в качестве свидетеля, настаивая на статусе потерпевшего по делу, но ему отказали. После постановления КС дело Ткаченко подлежит пересмотру. По утверждению ведомства, своевременное заявление об отказе дать взятку и добровольное содействие следствию дает право признать лицо потерпевшим по делу.