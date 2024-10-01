КС разъяснил статус потерпевшего при отказе дать взятку

КС разъяснил статус потерпевшего при отказе дать взяткуЗаявление об отказе дать взятку и содействие следствию дает право признать лицо потерпевшим
Конституционный суд (КС) подтвердил право получения статуса потерпевшего для лица, который отказался давать взятку и подал заявление об этом в правоохранительные органы. Ведомство приняло соответствующее постановление.
Поводом стало дело жителя Таганрога Александра Ткаченко, подозреваемого в хищении металлолома. Ему предложили дать взятку одному из сотрудников полиции для того, чтобы избежать уголовного преследования. По данным КС, речь идет о 2,5 млн руб.
Ткаченко сообщил об этом в правоохранительные органы, принимал участие в оперативно-розыскных мероприятиях. В суде он выступал в качестве свидетеля, настаивая на статусе потерпевшего по делу, но ему отказали. После постановления КС дело Ткаченко подлежит пересмотру. По утверждению ведомства, своевременное заявление об отказе дать взятку и добровольное содействие следствию дает право признать лицо потерпевшим по делу.
«Оспариваемая норма предполагает обязанность правоприменителя, выяснившего, что лицу преступлением причинен вред, вынести постановление о признании его потерпевшим. Иное лишило бы такого гражданина возможности отстаивать свои права и законные интересы любыми не запрещенными законом способами, необоснованно ограничило бы его доступ к правосудию», – говорится в постановлении суда.
На основе толкования Конституционного суда выяснилось, что ст. 42 УПК РФ (о потерпевшем), которая рассматривается во взаимосвязи со ст. 290 УК РФ (получение взятки), не противоречит Конституции.