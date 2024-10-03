МВД завершило расследование дела в отношении блогера Шабутдинова
МВД завершило расследование уголовного дела блогера, совладельца бизнес-школы «Like центр» Аяза Шабутдинова. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Григориади, передает ТАСС.
«Следствие по делу завершено, теперь его передали Шабутдинову и его адвокатам для ознакомления. На это уйдет около трех месяцев», – сказал он.
Затем дело передадут в прокуратуру, уточнил адвокат.
Шабутдинов находится в СИЗО с 4 ноября 2023 г. В августе суд продлил его арест до 16 октября. Блогера обвиняют в 92 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Следствие полагает, что Шабутдинов совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе «Like центр», создавал у граждан ложное впечатление о возможности ведения бизнеса и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, что не соответствовало действительности.
Вину Шабутдинов не признает. Вторым обвиняемым по делу проходит директор «Like центра» Василий Алексеев. Суд арестовал счета блогера, имущество и имущество его сообщника на общую сумму до 100 млн руб.