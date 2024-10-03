МВД завершило расследование дела в отношении блогера Шабутдинова

Шабутдинов находится в СИЗО с 4 ноября 2023 г. В августе суд продлил его арест до 16 октября. Блогера обвиняют в 92 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.