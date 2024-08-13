Суд в Москве продлил арест блогеру Шабутдинову до 16 октября
Таганский районный суд Москвы продлил до 16 октября срок ареста блогера, совладельца бизнес-школы «Like центр» Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей обвиняемому Шабутдинову Аязу Рифатовичу сроком на 2 месяца, то есть до 16 октября», – сказано в постановлении суда.
Следователь обратил внимание, что блогер имеет паспорт Сент-Люсии, резидентство в ОАЭ, визу США и систематически менял места проживания до задержания, поэтому он может скрыться от следствия, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Защита обвиняемого попросила о смягчении ему меры пресечения, поскольку предприниматель сотрудничает со следствием и не препятствует расследованию дела.
Блогер находится в СИЗО с 4 ноября 2023 г. Его обвиняют в 50 эпизодах мошенничества. Следствие полагает, что Шабутдинов совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе «Like центр», создавал у граждан ложное впечатление о возможности ведения бизнеса и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, что не соответствовало действительности.
4 апреля суд наложил арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах и изъятые в ходе обыска, и принадлежащий Шабутдинову транспорт.