Суд отправил под стражу двух адвокатов по делу о посредничестве в коррупции
Замоскворецкий районный суд Москвы на два месяца отправил под стражу адвокатов Павла Шевцова и Игоря Ушкалова за посредничество во взяточничестве, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Суд удовлетворил ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения и отправил обвиняемых под стражу до 3 декабря 2024 г., говорится в сообщении.
Шевцов и Ушкалов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). ТАСС 4 октября писал со ссылкой на правоохранительные органы о задержании адвокатов по подозрению в получении взятки в размере более 30 млн руб.
В октябре бывшему адвокату Эльману Пашаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, в феврале он убедил бизнесмена Алексея Блиновского в том, что якобы может освободить его и его жену Елену Блиновскую от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение.