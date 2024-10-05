Суд отправил под стражу двух адвокатов по делу о посредничестве в коррупции

В октябре бывшему адвокату Эльману Пашаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, в феврале он убедил бизнесмена Алексея Блиновского в том, что якобы может освободить его и его жену Елену Блиновскую от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение.