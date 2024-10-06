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МВД опровергло информацию о гибели задержанного блогера «Тринадцатый»

Ведомости

Информация о смерти в отделении полиции блогера «Тринадцатый» (Егор Гузенко) является недостоверной, сообщили в официальном Telegram-канале МВД России.

«Информация, размещенная в одном из Telegram-каналов, о смерти задержанного в отделении полиции Ставропольского края является недостоверной», – говорится в сообщении.

Ведомство опубликовало скриншот сообщения в канале. В нем говорится, что Гузенко был «убит» в отделении полиции в Ставрополье.

О задержании Гузенко в городе Новопавловск стало известно 5 октября. Видео из отделения полиции «Тринадцатый» опубликовал в своем Telegram-канале. 

В 2022 г. блогер нарушил меру пресечения и уехал из-под домашнего ареста в зону спецоперации, после чего был объявлен в федеральный розыск, писал Telegram-канал Shot. По его данным, в 2021 г. мужчину задержали в Санкт-Петербурге после драки, а в отделе полиции, куда его доставили, блогер пробил стену, пытаясь снять наручники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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