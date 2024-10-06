МВД опровергло информацию о гибели задержанного блогера «Тринадцатый»

В 2022 г. блогер нарушил меру пресечения и уехал из-под домашнего ареста в зону спецоперации, после чего был объявлен в федеральный розыск, писал Telegram-канал Shot. По его данным, в 2021 г. мужчину задержали в Санкт-Петербурге после драки, а в отделе полиции, куда его доставили, блогер пробил стену, пытаясь снять наручники.