МВД опровергло информацию о гибели задержанного блогера «Тринадцатый»
Информация о смерти в отделении полиции блогера «Тринадцатый» (Егор Гузенко) является недостоверной, сообщили в официальном Telegram-канале МВД России.
«Информация, размещенная в одном из Telegram-каналов, о смерти задержанного в отделении полиции Ставропольского края является недостоверной», – говорится в сообщении.
Ведомство опубликовало скриншот сообщения в канале. В нем говорится, что Гузенко был «убит» в отделении полиции в Ставрополье.
О задержании Гузенко в городе Новопавловск стало известно 5 октября. Видео из отделения полиции «Тринадцатый» опубликовал в своем Telegram-канале.
В 2022 г. блогер нарушил меру пресечения и уехал из-под домашнего ареста в зону спецоперации, после чего был объявлен в федеральный розыск, писал Telegram-канал Shot. По его данным, в 2021 г. мужчину задержали в Санкт-Петербурге после драки, а в отделе полиции, куда его доставили, блогер пробил стену, пытаясь снять наручники.