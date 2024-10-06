Командир корпуса «Князь Владимир» вступился за экс-мэра Сочи

Копайгородского обвиняют в присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он был задержан в конце сентября, 25 сентября Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского до 18 ноября. 3 октября суд наложил арест на имущество родственников бывшего мэра, а также иных связанных с ним лиц. Пост мэра Сочи Копайгородский покинул в мае 2024 г. по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. В сентябре появилась информация о том, что он принимает участие в боевых действиях на Украине в составе добровольческого отряда.