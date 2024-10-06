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Командир корпуса «Князь Владимир» вступился за экс-мэра Сочи

Барило попросил передать Копайгородского под наблюдение воинской части
Ведомости

Командир добровольческого корпуса «Князь Владимир» генерал-майор Денис Барило попросил суд отпустить из СИЗО бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, пишет ТАСС со ссылкой на ходатайство Барило. 

Генерал-майор от лица командования войсковой части просит избрать в отношении Копайгородского меры пресечения в виде «наблюдения командования воинской части».

«В случае совершения подозреваемым действий, для предупреждения которых была избрана данная мера пресечения, командование воинской части обязуется немедленно сообщить об этом в орган, избравший данную меру пресечения», – говорится в заявлении.

Барило отмечает, что Копайгородский помог обеспечить корпус «Князь Владимир» двумя квадроциклами и прицепами к ним. Также бывший мэр 23 августа был представлен руководством воинской части к государственной награде «За отвагу».

Копайгородского обвиняют в присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он был задержан в конце сентября, 25 сентября Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского до 18 ноября. 3 октября суд наложил арест на имущество родственников бывшего мэра, а также иных связанных с ним лиц. Пост мэра Сочи Копайгородский покинул в мае 2024 г. по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. В сентябре появилась информация о том, что он принимает участие в боевых действиях на Украине в составе добровольческого отряда.

Обыски также прошли у главы администрации Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заммэра Олега Бурлева. Последний был заммэра при Копайгородском, а после его отставки в мае 2024 г. исполнял обязанности главы Сочи. В августе Бурлев уволился по собственному желанию. Савин возглавляет Хостинский район с 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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