Командир корпуса «Князь Владимир» вступился за экс-мэра Сочи

Командир корпуса «Князь Владимир» вступился за экс-мэра СочиБарило попросил передать Копайгородского под наблюдение воинской части
Командир добровольческого корпуса «Князь Владимир» генерал-майор Денис Барило попросил суд отпустить из СИЗО бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, пишет ТАСС со ссылкой на ходатайство Барило.
Генерал-майор от лица командования войсковой части просит избрать в отношении Копайгородского меры пресечения в виде «наблюдения командования воинской части».
«В случае совершения подозреваемым действий, для предупреждения которых была избрана данная мера пресечения, командование воинской части обязуется немедленно сообщить об этом в орган, избравший данную меру пресечения», – говорится в заявлении.
Барило отмечает, что Копайгородский помог обеспечить корпус «Князь Владимир» двумя квадроциклами и прицепами к ним. Также бывший мэр 23 августа был представлен руководством воинской части к государственной награде «За отвагу».
Копайгородского обвиняют в присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он был задержан в конце сентября, 25 сентября Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского до 18 ноября. 3 октября суд наложил арест на имущество родственников бывшего мэра, а также иных связанных с ним лиц. Пост мэра Сочи Копайгородский покинул в мае 2024 г. по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. В сентябре появилась информация о том, что он принимает участие в боевых действиях на Украине в составе добровольческого отряда.
Обыски также прошли у главы администрации Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заммэра Олега Бурлева. Последний был заммэра при Копайгородском, а после его отставки в мае 2024 г. исполнял обязанности главы Сочи. В августе Бурлев уволился по собственному желанию. Савин возглавляет Хостинский район с 2020 г.