На Москву надвигается циклон «Кассандра»

На дорогах образуются большие лужи с «эффектом аквапланирования» и «частичной потерей сцепления автошин от дорожной поверхности, из-за чего транспортное средство может стать практически неуправляемым», добавил Тишковец. «Критическая скорость появления аквапланирования находится в пределах 70-100 км/ч, но в реальных условиях скорость, при которой колесо может «всплыть», может быть даже при 40 км/ч», – отметил он.