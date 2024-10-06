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На Москву надвигается циклон «Кассандра»

Ведомости

Москвичей предупредили о надвигающемся циклоне «Кассандра» – в ближайшие двое суток в столице выпадет около половины месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь на понедельник погода ухудшится, из-за циклона по имени “Кассандра” будет лить как из ведра – вернее, как из двух ведер, поскольку до утра ожидается еще до 20,7 мм осадков с ухудшением видимости до 3 км», – написал он в Telegram.

За сутки, до вечера 7 октября, в Москве прольется до 28,4 мм осадков, или 41% от всей месячной нормы. Тишковец отметил, что может быть побит рекорд для 7 октября, который держится с 2003 г. и составляет 23,2 мм осадков.

На дорогах образуются большие лужи с «эффектом аквапланирования» и «частичной потерей сцепления автошин от дорожной поверхности, из-за чего транспортное средство может стать практически неуправляемым», добавил Тишковец. «Критическая скорость появления аквапланирования находится в пределах 70-100 км/ч, но в реальных условиях скорость, при которой колесо может «всплыть», может быть даже при 40 км/ч», – отметил он.

Тишковец сообщил, что солнце может «выглянуть» уже в четверг, 10 октября. Максимальная температура на неделе ожидается в пятницу и субботу, 11 и 12 октября, – воздух прогреется вплоть до 18 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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