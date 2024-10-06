На Москву надвигается циклон «Кассандра»
Москвичей предупредили о надвигающемся циклоне «Кассандра» – в ближайшие двое суток в столице выпадет около половины месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В ночь на понедельник погода ухудшится, из-за циклона по имени “Кассандра” будет лить как из ведра – вернее, как из двух ведер, поскольку до утра ожидается еще до 20,7 мм осадков с ухудшением видимости до 3 км», – написал он в Telegram.
За сутки, до вечера 7 октября, в Москве прольется до 28,4 мм осадков, или 41% от всей месячной нормы. Тишковец отметил, что может быть побит рекорд для 7 октября, который держится с 2003 г. и составляет 23,2 мм осадков.
На дорогах образуются большие лужи с «эффектом аквапланирования» и «частичной потерей сцепления автошин от дорожной поверхности, из-за чего транспортное средство может стать практически неуправляемым», добавил Тишковец. «Критическая скорость появления аквапланирования находится в пределах 70-100 км/ч, но в реальных условиях скорость, при которой колесо может «всплыть», может быть даже при 40 км/ч», – отметил он.
Тишковец сообщил, что солнце может «выглянуть» уже в четверг, 10 октября. Максимальная температура на неделе ожидается в пятницу и субботу, 11 и 12 октября, – воздух прогреется вплоть до 18 градусов.