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Умер известный по роли депутата Наливкина актер Андрей Неретин

Ведомости

Непрофессиональный актер Андрей Неретин, известный по роли депутата Виталия Наливкина в интернет-сериале, умер в возрасте 48 лет, сообщает портал VL.ru.  

Знакомые Неретина сообщили изданию, что в последнее время Наливкин занимался своим здоровьем, год не пил, а после операции по замене тазобедренного сустава шел на поправку. По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти актера мог стать оторвавшийся тромб.

Сериал о «находчивом начальнике исполнительного комитета» не выпускается уже более двух лет, пишет VL.ru. Издание напомнило, что в отношении создателей сериала про депутата Наливкина, который выходил на YouTube, возбудили уголовное дело о хулиганстве за использование пиротехники на съемке, затем обвинение ужесточили.

Адвокат Алексея Клецкин предположил, что эти события могли сказаться на здоровье актера. По данным издания, 2 октября Неретин записал видео, в котором заявил, что проект «Наливкин» продолжать не получается, поскольку после каждой съемки «команду тянут в полицию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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