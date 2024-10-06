Умер известный по роли депутата Наливкина актер Андрей Неретин

Сериал о «находчивом начальнике исполнительного комитета» не выпускается уже более двух лет, пишет VL.ru. Издание напомнило, что в отношении создателей сериала про депутата Наливкина, который выходил на YouTube, возбудили уголовное дело о хулиганстве за использование пиротехники на съемке, затем обвинение ужесточили.