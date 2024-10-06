Умер известный по роли депутата Наливкина актер Андрей Неретин
Непрофессиональный актер Андрей Неретин, известный по роли депутата Виталия Наливкина в интернет-сериале, умер в возрасте 48 лет, сообщает портал VL.ru.
Знакомые Неретина сообщили изданию, что в последнее время Наливкин занимался своим здоровьем, год не пил, а после операции по замене тазобедренного сустава шел на поправку. По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти актера мог стать оторвавшийся тромб.
Сериал о «находчивом начальнике исполнительного комитета» не выпускается уже более двух лет, пишет VL.ru. Издание напомнило, что в отношении создателей сериала про депутата Наливкина, который выходил на YouTube, возбудили уголовное дело о хулиганстве за использование пиротехники на съемке, затем обвинение ужесточили.
Адвокат Алексея Клецкин предположил, что эти события могли сказаться на здоровье актера. По данным издания, 2 октября Неретин записал видео, в котором заявил, что проект «Наливкин» продолжать не получается, поскольку после каждой съемки «команду тянут в полицию».