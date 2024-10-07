Путин выразил соболезнования в связи со смертью кардиохирурга Рената Акчурина

Ренат Акчурин скончался 6 октября в возрасте 78 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище. Он работал как специалист в области микрохирургии и как врач-кардиохирург. Был инициатором и одним из основных разработчиков федеральной программы «Медицина высоких технологий» в конце 1990-х, принимал участие в создании медицинского научно-образовательного центра МГУ.