Путин выразил соболезнования в связи со смертью кардиохирурга Рената Акчурина
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского кардиохирурга Рената Акчурина, следует из информации на сайте Кремля.
«Акчурин посвятил себя самоотверженному, милосердному служению людям, был безгранично предан своему призванию, профессиональному долгу», – говорится в сообщении.
По словам президента, вклад Акчурина в развитие медицинской науки, передовых направлений кардиохирургии, в укрепление лучших традиций отечественного здравоохранения достоин самого искреннего уважения.
Ренат Акчурин скончался 6 октября в возрасте 78 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище. Он работал как специалист в области микрохирургии и как врач-кардиохирург. Был инициатором и одним из основных разработчиков федеральной программы «Медицина высоких технологий» в конце 1990-х, принимал участие в создании медицинского научно-образовательного центра МГУ.
В ноябре 1996 г. Акчурин возглавлял бригаду хирургов, которая провела успешную операцию аорто-коронарного шунтирования сердца первому президенту РФ Борису Ельцину.