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Путин выразил соболезнования в связи со смертью кардиохирурга Рената Акчурина

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского кардиохирурга Рената Акчурина, следует из информации на сайте Кремля.

«Акчурин посвятил себя самоотверженному, милосердному служению людям, был безгранично предан своему призванию, профессиональному долгу», – говорится в сообщении.

По словам президента, вклад Акчурина в развитие медицинской науки, передовых направлений кардиохирургии, в укрепление лучших традиций отечественного здравоохранения достоин самого искреннего уважения.

Ренат Акчурин скончался 6 октября в возрасте 78 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище. Он работал как специалист в области микрохирургии и как врач-кардиохирург. Был инициатором и одним из основных разработчиков федеральной программы «Медицина высоких технологий» в конце 1990-х, принимал участие в создании медицинского научно-образовательного центра МГУ.

В ноябре 1996 г. Акчурин возглавлял бригаду хирургов, которая провела успешную операцию аорто-коронарного шунтирования сердца первому президенту РФ Борису Ельцину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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