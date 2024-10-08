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Военный суд продлил арест обвиняемому во взятке генералу Кузнецову

Ведомости

Бывший начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, пробудет под стражей еще три месяца: 235-й гарнизонный военный суд продлил его арест до 12 января 2025 г. Об этом сообщает ТАСС.

При рассмотрении ходатайства следствия о продлении ареста защита Кузнецова просила смягчить меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества.

Об аресте Кузнецова 14 мая сообщили в Следственном комитете России (СКР). Генерала обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2021-2023 гг. Кузнецов, занимая пост начальника Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, якобы получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал дал показания против второго обвиняемого по делу – краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна. Следствие полагает, что тот лично передал взятку Кузнецову в виде земельного участка и жилого дома на сумму более 7 млн руб.

В мае «Ведомости» со ссылкой на источник сообщали, что Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко.

12 сентября ТАСС со ссылкой на источник писал, что в уголовном деле против Кузнецова может появиться еще один эпизод получения взятки. Следствие подозревает, что гендиректор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян причастен к передаче взятки Кузнецову за получение подряда на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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