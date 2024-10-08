Военный суд продлил арест обвиняемому во взятке генералу Кузнецову

По данным следствия, в 2021-2023 гг. Кузнецов, занимая пост начальника Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, якобы получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал дал показания против второго обвиняемого по делу – краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна. Следствие полагает, что тот лично передал взятку Кузнецову в виде земельного участка и жилого дома на сумму более 7 млн руб.