Военный суд продлил арест обвиняемому во взятке генералу Кузнецову
Бывший начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, пробудет под стражей еще три месяца: 235-й гарнизонный военный суд продлил его арест до 12 января 2025 г. Об этом сообщает ТАСС.
При рассмотрении ходатайства следствия о продлении ареста защита Кузнецова просила смягчить меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества.
Об аресте Кузнецова 14 мая сообщили в Следственном комитете России (СКР). Генерала обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным следствия, в 2021-2023 гг. Кузнецов, занимая пост начальника Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, якобы получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Генерал дал показания против второго обвиняемого по делу – краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна. Следствие полагает, что тот лично передал взятку Кузнецову в виде земельного участка и жилого дома на сумму более 7 млн руб.
В мае «Ведомости» со ссылкой на источник сообщали, что Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко.
12 сентября ТАСС со ссылкой на источник писал, что в уголовном деле против Кузнецова может появиться еще один эпизод получения взятки. Следствие подозревает, что гендиректор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян причастен к передаче взятки Кузнецову за получение подряда на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища.