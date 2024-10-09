Похищенного кенгуренка отправили обратно в калужский парк
Похищенный из калужского парка птиц «Воробьи» кенгуренок отправился домой. Об этом сообщила пресс-служба ярославского зоопарка.
«Сегодня наши коллеги забрали своего малыша домой – в парк птиц «Воробьи» Калужской области. Перед дорогой кенгуренок подкрепился, набрался сил и направился в переноску, еще немного – и он окажется дома», – говорится в Telegram-канале зоопарка.
С 27 сентября из ряда российских зоопарков пропали трое кенгуру. Кенгуренок Крош исчез в ночь на 27 сентября из Ярославского зоопарка. 30 сентября двое кенгурят валлаби пропали из калужского парка птиц «Воробьи». 2 октября сообщалось, что было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Дрессировщик Эдгар Запашный предположил, что кенгурят похитили по заказу. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов рассказал «Ведомостям», что кенгуру сложно поймать, а экзотичность и отдаленность регионов краж намекает на то, что похититель мог действовать не один.
2 октября правоохранители Ярославской области задержали подозреваемого в краже трех детенышей кенгуру из двух российских зоопарков Ивана Некрасова. Как сообщало «РИА Новости» 3 октября, Некрасов намеревался продать одного из кенгурят в Подмосковье. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, калужские и ярославские полицейские задержали мужчину на железнодорожном вокзале в Александрове Владимирской области. У него с сумке был обнаружен кенгуренок, похищенный в калужском зоопарке, второй детеныш погиб. Третьего кенгуренка нашли живым вечером того же дня. Кенгуренок из Калуги все это время находился на передержке в Ярославле.