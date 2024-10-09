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Похищенного кенгуренка отправили обратно в калужский парк

Ведомости

Похищенный из калужского парка птиц «Воробьи» кенгуренок отправился домой. Об этом сообщила пресс-служба ярославского зоопарка.

«Сегодня наши коллеги забрали своего малыша домой – в парк птиц «Воробьи» Калужской области. Перед дорогой кенгуренок подкрепился, набрался сил и направился в переноску, еще немного – и он окажется дома», – говорится в Telegram-канале зоопарка.

С 27 сентября из ряда российских зоопарков пропали трое кенгуру. Кенгуренок Крош исчез в ночь на 27 сентября из Ярославского зоопарка. 30 сентября двое кенгурят валлаби пропали из калужского парка птиц «Воробьи». 2 октября сообщалось, что было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Дрессировщик Эдгар Запашный предположил, что кенгурят похитили по заказу. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов рассказал «Ведомостям», что кенгуру сложно поймать, а экзотичность и отдаленность регионов краж намекает на то, что похититель мог действовать не один.

2 октября правоохранители Ярославской области задержали подозреваемого в краже трех детенышей кенгуру из двух российских зоопарков Ивана Некрасова. Как сообщало «РИА Новости» 3 октября, Некрасов намеревался продать одного из кенгурят в Подмосковье. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, калужские и ярославские полицейские задержали мужчину на железнодорожном вокзале в Александрове Владимирской области. У него с сумке был обнаружен кенгуренок, похищенный в калужском зоопарке, второй детеныш погиб. Третьего кенгуренка нашли живым вечером того же дня. Кенгуренок из Калуги все это время находился на передержке в Ярославле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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