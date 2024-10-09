Похищенного кенгуренка отправили обратно в калужский парк

2 октября правоохранители Ярославской области задержали подозреваемого в краже трех детенышей кенгуру из двух российских зоопарков Ивана Некрасова. Как сообщало «РИА Новости» 3 октября, Некрасов намеревался продать одного из кенгурят в Подмосковье. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, калужские и ярославские полицейские задержали мужчину на железнодорожном вокзале в Александрове Владимирской области. У него с сумке был обнаружен кенгуренок, похищенный в калужском зоопарке, второй детеныш погиб. Третьего кенгуренка нашли живым вечером того же дня. Кенгуренок из Калуги все это время находился на передержке в Ярославле.