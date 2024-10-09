Пилот Turkish Airlines умер на рейсе до Стамбула
Капитан воздушного судна авиакомпании Turkish Airlines умер во время выполнения рейса Сиэтл – Стамбул, сообщил представитель компании Яхъя Устюн.
59-летний пилот самолета Airbus 350 Ильчехин Пехливан потерял сознание во время полета. Решение о посадке в Нью-Йорке было принято после того, как первая медицинская помощь не дала результатов.
«Экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку, но наш капитан скончался до приземления», – написал Устюн в X.
Представитель авиакомпании заявил, что незадолго до этого при медицинском осмотре у Пехливана не было выявлено «никаких проблем со здоровьем, которые помешали бы ему выполнять свои обязанности».
В конце сентября «Известия» писали о смерти 44-летнего пассажира во время выполнения рейса Москва – Самара. При выполнении рейса была совершена экстренная посадка в Ульяновске. Врачи констатировали смерть мужчины, смерть могла произойти из-за проблем с сердцем.
В мае 2023 г. пассажирка «Уральских авиалиний» скончалась на борту самолета Сочи – Челябинск. В «Уральских авиалиниях» заявляли, что умерла 45-летняя женщина «за 25 минут до посадки в аэропорту Челябинска».