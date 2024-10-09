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Пилот Turkish Airlines умер на рейсе до Стамбула

Ведомости

Капитан воздушного судна авиакомпании Turkish Airlines умер во время выполнения рейса Сиэтл – Стамбул, сообщил представитель компании Яхъя Устюн.

59-летний пилот самолета Airbus 350 Ильчехин Пехливан потерял сознание во время полета. Решение о посадке в Нью-Йорке было принято после того, как первая медицинская помощь не дала результатов.

«Экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку, но наш капитан скончался до приземления», – написал Устюн в X.

Представитель авиакомпании заявил, что незадолго до этого при медицинском осмотре у Пехливана не было выявлено «никаких проблем со здоровьем, которые помешали бы ему выполнять свои обязанности».

В конце сентября «Известия» писали о смерти 44-летнего пассажира во время выполнения рейса Москва – Самара. При выполнении рейса была совершена экстренная посадка в Ульяновске. Врачи констатировали смерть мужчины, смерть могла произойти из-за проблем с сердцем.

В мае 2023 г. пассажирка «Уральских авиалиний» скончалась на борту самолета Сочи – Челябинск. В «Уральских авиалиниях» заявляли, что умерла 45-летняя женщина «за 25 минут до посадки в аэропорту Челябинска».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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