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В Сахаре прошел шторм после шести лет засухи

Ведомости

Пустыню Сахара затопило впервые за несколько десятилетий и шестилетней засухи, пишет Associated Press (AP).

Аномальный шторм прошел в начале октября. В результате на юго-востоке произошли локальные потопы.

Сотрудник главного управления метеорологии Марокко Хуссин Юабеб заявил, что подобные внетропические штормы могут изменить погоду в регионе, поскольку воздух будет удерживать больше влаги, вызывая больше испарений и, соответственно, больше штормов.

«Прошло 30–50 лет с тех пор, как за столь короткий промежуток времени выпадало столько осадков», – отметил он. Аномальному шторму предшествовали шесть лет засухи, что стало проблемой для части Марокко. Фермерам, городам и деревням приходилось нормировать потребление воды.

В сентябре сильные дожди в Непале стали причиной наводнений и оползней, в результате которых погибли порядка 170 человек. Пропавшими без вести числятся еще 42 человека. При этом удалось спасти более 3000 жителей.

25 сентября The Guardian писала, что изменение климата в наше время повысило вероятность возникновения экстремальных дождей вдвое, а их интенсивность – на 7%. В исследовании говорится, что каждый градус потепления позволяет воздуху удерживать больше влаги. Дожди в Центральной Европе начались, когда холодный воздух из Арктики встретился с теплым влажным воздухом из Средиземного и Черного морей.

Еще более сильные ливни могут произойти, если температура в мире поднимется на 2 градуса выше доиндустриального уровня. При этом интенсивность осадков увеличится примерно на 5%, а вероятность – на 50%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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