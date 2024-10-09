В Сахаре прошел шторм после шести лет засухи

25 сентября The Guardian писала, что изменение климата в наше время повысило вероятность возникновения экстремальных дождей вдвое, а их интенсивность – на 7%. В исследовании говорится, что каждый градус потепления позволяет воздуху удерживать больше влаги. Дожди в Центральной Европе начались, когда холодный воздух из Арктики встретился с теплым влажным воздухом из Средиземного и Черного морей.