Журналистка Залина Маршенкулова внесена в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес журналистку Залину Маршенкулову (признана иностранным агентом в РФ) в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
«Маршенкулова Залина Хамидовна, 05.06.1986 г. р., г. Баксан Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики», – указано в перечне.
Минюст признал признал Маршенкулову иностранным агентом 6 сентября. Ей вменялись выступления против спецоперации, пропаганда ЛГБТ-отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским в РФ и запрещено), распространение недостоверной информации о российской власти и ее политике. Кроме того, по данным Минюста, она участвовала в мероприятии нежелательной организации, призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины, распространяла материалы иноагентов.
6 августа Маршенкулова была объявлена в международный розыск. Ее обвиняют в оправдании теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский.
17 апреля МВД объявило в розыск Маршенкулову, а 10 апреля Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве заочно предъявило Маршенкуловой обвинение в публичном оправдании терроризма. Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы.