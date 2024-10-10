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Журналистка Залина Маршенкулова внесена в перечень террористов и экстремистов

Ведомости

Росфинмониторинг внес журналистку Залину Маршенкулову (признана иностранным агентом в РФ) в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«Маршенкулова Залина Хамидовна, 05.06.1986 г. р., г. Баксан Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики», – указано в перечне.

Минюст признал признал Маршенкулову иностранным агентом 6 сентября. Ей вменялись выступления против спецоперации, пропаганда ЛГБТ-отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским в РФ и запрещено), распространение недостоверной информации о российской власти и ее политике. Кроме того, по данным Минюста, она участвовала в мероприятии нежелательной организации, призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины, распространяла материалы иноагентов.

6 августа Маршенкулова была объявлена в международный розыск. Ее обвиняют в оправдании теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский.

17 апреля МВД объявило в розыск Маршенкулову, а 10 апреля Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве заочно предъявило Маршенкуловой обвинение в публичном оправдании терроризма. Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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