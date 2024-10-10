Журналистка Залина Маршенкулова внесена в перечень террористов и экстремистов

Минюст признал признал Маршенкулову иностранным агентом 6 сентября. Ей вменялись выступления против спецоперации, пропаганда ЛГБТ-отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским в РФ и запрещено), распространение недостоверной информации о российской власти и ее политике. Кроме того, по данным Минюста, она участвовала в мероприятии нежелательной организации, призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины, распространяла материалы иноагентов.