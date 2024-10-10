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Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего замминистра обороны Тимура Иванова

Ведомости

Московский городской суд признал законным продление срока ареста до 23 декабря в отношении обвиняемого в коррупции и растрате бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Иванова задержали в апреле 2024 г. по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По его делу также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. В сентябре суд продлил Иванову арест до 23 декабря. 

7 октября агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что бывшему замминистра обороны предъявили еще одно обвинение – два эпизода растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие считает, что Иванов под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты перечислил на счета компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» более 3 млрд руб., выданные банком «Интеркоммерц». Кроме того, утверждается, что через дочернюю компанию Минобороны «Туринвест сервисиз лимитед» Иванов купил два судна для Керченской переправы. Ущерб составил более 200 млн руб., писало агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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