Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего замминистра обороны Тимура Иванова

7 октября агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что бывшему замминистра обороны предъявили еще одно обвинение – два эпизода растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие считает, что Иванов под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты перечислил на счета компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» более 3 млрд руб., выданные банком «Интеркоммерц». Кроме того, утверждается, что через дочернюю компанию Минобороны «Туринвест сервисиз лимитед» Иванов купил два судна для Керченской переправы. Ущерб составил более 200 млн руб., писало агентство.