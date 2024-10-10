Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего замминистра обороны Тимура Иванова
Московский городской суд признал законным продление срока ареста до 23 декабря в отношении обвиняемого в коррупции и растрате бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
Иванова задержали в апреле 2024 г. по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По его делу также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. В сентябре суд продлил Иванову арест до 23 декабря.
7 октября агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что бывшему замминистра обороны предъявили еще одно обвинение – два эпизода растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие считает, что Иванов под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты перечислил на счета компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» более 3 млрд руб., выданные банком «Интеркоммерц». Кроме того, утверждается, что через дочернюю компанию Минобороны «Туринвест сервисиз лимитед» Иванов купил два судна для Керченской переправы. Ущерб составил более 200 млн руб., писало агентство.