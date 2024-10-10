Суд в Москве продлил срок ареста Шабутдинова
Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока ареста блогера и совладельца бизнес-школы «Like центр» Аяза Шабутдинова. Он пробудет под стражей до 3 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Шабутдинова обвиняют в 92 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие полагает, что Шабутдинов совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе «Like центр», создавал у граждан ложное впечатление о возможности ведения бизнеса и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, что не соответствовало действительности.
Блогер находится в СИЗО с 4 ноября 2023 г. В августе суд продлил его арест до 16 октября. Сегодня срок содержания под стражей был увеличен еще на 18 суток.
3 октября адвокат блогера Дмитрий Григориади сообщил ТАСС, что МВД завершило расследование уголовного дела, его передали Шабутдинову и защитникам для ознакомления. На это уйдет около трех месяцев, говорил Григориади.