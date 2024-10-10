Суд в Москве продлил срок ареста Шабутдинова

Шабутдинова обвиняют в 92 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие полагает, что Шабутдинов совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе «Like центр», создавал у граждан ложное впечатление о возможности ведения бизнеса и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, что не соответствовало действительности.