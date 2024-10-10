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Экс-глава отдела Управления связи Минобороны оштрафован на 2,5 млн рублей

Ведомости

Солнечногорский гарнизонный военный суд приговорил экс-главу отдела Главного управления связи Минобороны Сергея Слюсаря к штрафу в 2,5 млн руб. по делу о взятке, сообщили ТАСС в суде.

Суд признал виновным Слюсаря по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), по версии следствия, он получил взятку от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». В качестве взятки осужденный получил электросамокат, квадрокоптер и телевизор. Гендиректор «Телты» Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина признаны виновными в мошенничестве и даче взятки в крупном размере. Они также оштрафованы на 2,5 млн руб. В ходе прения сторон прокуратура запрашивала Гришиной семь лет и восемь месяцев колонии, Высокову – восемь лет, Слюсарю – семь лет колонии, сообщает агентство.

18 июля ТАСС сообщал, что отстраненный от должности замначальника Генштаба, начальник Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ Вадим Шамарин обвиняется в получении взятки в размере около 32 млн руб. Шамарина арестовали 23 мая. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК). По версии следствия, в период с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. он получил от Высокова и Гришиной взятку за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства и общее покровительство.

24 сентября стало известном о новом деле «Телты». Следователи обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) учредителя предприятия Игоря Морозова и снова Высокова с Гришиной. По данным следствия, в 2016–2021 гг. трое фигурантов дела получили 1,4 млрд руб. в рамках исполнения гособоронзаказа. Средства были выделены на поставку устройств связи для нужд Минобороны. Обвиняемые намеренно завысили себестоимость продукции и похитили более 48 млн руб. Средства Морозов, Высоков и Гришина разделили между собой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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