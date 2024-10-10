Экс-глава отдела Управления связи Минобороны оштрафован на 2,5 млн рублей

Суд признал виновным Слюсаря по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), по версии следствия, он получил взятку от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». В качестве взятки осужденный получил электросамокат, квадрокоптер и телевизор. Гендиректор «Телты» Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина признаны виновными в мошенничестве и даче взятки в крупном размере. Они также оштрафованы на 2,5 млн руб. В ходе прения сторон прокуратура запрашивала Гришиной семь лет и восемь месяцев колонии, Высокову – восемь лет, Слюсарю – семь лет колонии, сообщает агентство.