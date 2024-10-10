Экс-глава отдела Управления связи Минобороны оштрафован на 2,5 млн рублей
Солнечногорский гарнизонный военный суд приговорил экс-главу отдела Главного управления связи Минобороны Сергея Слюсаря к штрафу в 2,5 млн руб. по делу о взятке, сообщили ТАСС в суде.
Суд признал виновным Слюсаря по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), по версии следствия, он получил взятку от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». В качестве взятки осужденный получил электросамокат, квадрокоптер и телевизор. Гендиректор «Телты» Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина признаны виновными в мошенничестве и даче взятки в крупном размере. Они также оштрафованы на 2,5 млн руб. В ходе прения сторон прокуратура запрашивала Гришиной семь лет и восемь месяцев колонии, Высокову – восемь лет, Слюсарю – семь лет колонии, сообщает агентство.
18 июля ТАСС сообщал, что отстраненный от должности замначальника Генштаба, начальник Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ Вадим Шамарин обвиняется в получении взятки в размере около 32 млн руб. Шамарина арестовали 23 мая. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК). По версии следствия, в период с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. он получил от Высокова и Гришиной взятку за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства и общее покровительство.
24 сентября стало известном о новом деле «Телты». Следователи обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) учредителя предприятия Игоря Морозова и снова Высокова с Гришиной. По данным следствия, в 2016–2021 гг. трое фигурантов дела получили 1,4 млрд руб. в рамках исполнения гособоронзаказа. Средства были выделены на поставку устройств связи для нужд Минобороны. Обвиняемые намеренно завысили себестоимость продукции и похитили более 48 млн руб. Средства Морозов, Высоков и Гришина разделили между собой.