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Генерал Шамарин обвиняется во взятке в 32 млн рублей

Ведомости

Отстраненный от должности замначальника Генштаба, начальник главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ Вадим Шамарин обвиняется в получении взятки в размере около 32 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Перцева.

«Это пока не точная цифра, она может поменяться», – добавил Перцев, отметив, что защита обжалует решение о продлении меры пресечения Шамарину.

Шамарина арестовали 23 мая. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК). По версии следствия, в период с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. он получил от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной взятку (ранее речь шла о 36 млн руб.) за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства и общее покровительство. Потом эти деньги были потрачены им на собственные нужды, считают в Следственном комитете.

18 июля стало известно, что Шамарин еще в мае был отстранен от должности и в настоящее время числится за Генеральным штабом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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