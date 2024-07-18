Генерал Шамарин обвиняется во взятке в 32 млн рублей
Отстраненный от должности замначальника Генштаба, начальник главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ Вадим Шамарин обвиняется в получении взятки в размере около 32 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Перцева.
«Это пока не точная цифра, она может поменяться», – добавил Перцев, отметив, что защита обжалует решение о продлении меры пресечения Шамарину.
Шамарина арестовали 23 мая. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК). По версии следствия, в период с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. он получил от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной взятку (ранее речь шла о 36 млн руб.) за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства и общее покровительство. Потом эти деньги были потрачены им на собственные нужды, считают в Следственном комитете.
18 июля стало известно, что Шамарин еще в мае был отстранен от должности и в настоящее время числится за Генеральным штабом.