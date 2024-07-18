Арестованный генерал Шамарин отстранен от должности
Замначальника Генштаба, начальник главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки в размере 36 млн руб., отстранен от должности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката фигуранта Игоря Дюкина.
«Он отстранен от должности еще в мае этого года и в настоящее время числится за Генеральным штабом», – сказал собеседник агентства.
Суд также арестовал автомобиль генерал-лейтенанта, его зарплатная карточка заблокирована, добавил защитник.
Шамарин был арестован 23 мая. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК). По версии следствия, в период с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. он получил от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной 36 млн руб. за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства и общее покровительство. Потом эти деньги были потрачены им на собственные нужды, считают в Следственном комитете.