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Минобороны подало иск на 38 млн рублей против завода из дела генерала Шамарина

Ведомости

Минобороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы на 38,8 млн руб. к пермскому телефонному заводу «Телта», чье руководство фигурирует в уголовном деле начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на определение суда.

«Арбитражный суд Москвы, рассмотрев вопрос о принятии искового заявления к ответчику ОАО ПТЗ "Телта" о взыскании денежных средств в размере 38,784 млн руб., <…> определил принять исковое заявление, возбудить производство по делу», – цитирует агентство документ.

Шамарину инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК). По версии следствия, в период с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. он получил от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной 36 млн руб. за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства и общее покровительство. Потом эти деньги были потрачены им на собственные нужды, считают в СКР. Военный суд по ходатайству следствия отправил генерала в СИЗО.

Пермский завод «Телта» выпускает телефонные аппараты и оборудование для офисных телефонных линий, а также полевые телефоны нескольких моделей. Источник «Ведомостей», близкий к Минобороны, высказывал мнение, что менеджеры завода пытались добиться повышенных закупок устаревшей техники, а не осваивать производства новой. Гришина и Высоков арестованы.

Предприятие, отмечает ТАСС, в 2015 г. получило контракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 в российское оборонное ведомство на сумму почти 279 млн руб., а также госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн руб. Оба контракта были завершены в 2016 г.

14 мая в Кремле заявили, что не считают, что произошедшие за последнее время отставки в Минобороны РФ и возбуждение уголовных дел против его сотрудников могут внести какую-либо дезорганизацию и сыграть на руку Украине. При формировании нового состава правительства президент Владимир Путин снял Шойгу с должности министра, назначив его секретарем Совета безопасности РФ. Вместо него военное ведомство возглавил Андрей Белоусов, который ранее являлся первым вице-премьером.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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