Минобороны подало иск на 38 млн рублей против завода из дела генерала Шамарина
Минобороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы на 38,8 млн руб. к пермскому телефонному заводу «Телта», чье руководство фигурирует в уголовном деле начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на определение суда.
«Арбитражный суд Москвы, рассмотрев вопрос о принятии искового заявления к ответчику ОАО ПТЗ "Телта" о взыскании денежных средств в размере 38,784 млн руб., <…> определил принять исковое заявление, возбудить производство по делу», – цитирует агентство документ.
Шамарину инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК). По версии следствия, в период с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. он получил от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной 36 млн руб. за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства и общее покровительство. Потом эти деньги были потрачены им на собственные нужды, считают в СКР. Военный суд по ходатайству следствия отправил генерала в СИЗО.
Пермский завод «Телта» выпускает телефонные аппараты и оборудование для офисных телефонных линий, а также полевые телефоны нескольких моделей. Источник «Ведомостей», близкий к Минобороны, высказывал мнение, что менеджеры завода пытались добиться повышенных закупок устаревшей техники, а не осваивать производства новой. Гришина и Высоков арестованы.
Предприятие, отмечает ТАСС, в 2015 г. получило контракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 в российское оборонное ведомство на сумму почти 279 млн руб., а также госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн руб. Оба контракта были завершены в 2016 г.
14 мая в Кремле заявили, что не считают, что произошедшие за последнее время отставки в Минобороны РФ и возбуждение уголовных дел против его сотрудников могут внести какую-либо дезорганизацию и сыграть на руку Украине. При формировании нового состава правительства президент Владимир Путин снял Шойгу с должности министра, назначив его секретарем Совета безопасности РФ. Вместо него военное ведомство возглавил Андрей Белоусов, который ранее являлся первым вице-премьером.