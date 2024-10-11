Суд арестовал гендиректора «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана
Лефортовский суд Москвы арестовал гендиректора «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана, который является подозреваемым в деле о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
О задержании 56-летнего Тарана агентство сообщило ранее 11 октября со ссылкой на источник в окружении бизнесмена. Собеседник ТАСС уточнил, что это связано с делом замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Источник РБК в правоохранительных органах сообщал 10 октября, что Попелюха подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями.
Таран создал «РАТМ Холдинг» («Региональная ассоциация топливных материалов») в 1992 г. На сайте компании сообщается, что она «в рекордные сроки» стала одним из крупнейших угольных трейдеров, поставляя энергетические угли в интересах Минобороны РФ, МВД и структур РАО «ЕЭС». Позднее инвестиции стали направляться в цементную отрасль, оптико-электронное приборостроение, стекольную промышленность и строительство. Предприятия холдинга расположены в регионах европейской части России и Сибири.