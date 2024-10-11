Суд арестовал гендиректора «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана

О задержании 56-летнего Тарана агентство сообщило ранее 11 октября со ссылкой на источник в окружении бизнесмена. Собеседник ТАСС уточнил, что это связано с делом замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Источник РБК в правоохранительных органах сообщал 10 октября, что Попелюха подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями.