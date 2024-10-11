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Суд арестовал гендиректора «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана

Ведомости

Лефортовский суд Москвы арестовал гендиректора «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана, который является подозреваемым в деле о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

О задержании 56-летнего Тарана агентство сообщило ранее 11 октября со ссылкой на источник в окружении бизнесмена. Собеседник ТАСС уточнил, что это связано с делом замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Источник РБК в правоохранительных органах сообщал 10 октября, что Попелюха подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями.

Таран создал «РАТМ Холдинг» («Региональная ассоциация топливных материалов») в 1992 г. На сайте компании сообщается, что она «в рекордные сроки» стала одним из крупнейших угольных трейдеров, поставляя энергетические угли в интересах Минобороны РФ, МВД и структур РАО «ЕЭС». Позднее инвестиции стали направляться в цементную отрасль, оптико-электронное приборостроение, стекольную промышленность и строительство. Предприятия холдинга расположены в регионах европейской части России и Сибири.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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