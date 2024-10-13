Возбуждено дело после гибели человека при жесткой посадке Ан-3 в Якутии

Возбуждено дело после гибели человека при жесткой посадке Ан-3 в ЯкутииПричиной аварии мог стать отказ двигателя в результате потери тяги
Следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-3 в Якутии, в результате которой погиб человек.
Самолет выполнял рейс Олекминск-Железногорск-Илимский и совершил жесткую посадку вблизи Олекминска. На борту находилось три члена экипажа и два пассажира. Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
В региональном управлении МЧС уточнили, что погиб один из пассажиров. Самолет Ан-3 АК «Борус» рухнул в безлюдной местности в 1,5 км от Олекминска. По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной грубой посадки самолета, предварительно, стала потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу. Якутская транспортная прокуратура организовала проведение проверки о безопасности полетов.
10 октября учебно-боевой самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета, пилот успел катапультироваться. В начале сентября самолет-амфибия»Алекс-251» разбился в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Московской области, погибли два человека. В январе 2023 г. Ан-2 с 10-ю пассажирами и двумя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа. Погибли два человека, еще десять пострадали.