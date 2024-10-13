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Возбуждено дело после гибели человека при жесткой посадке Ан-3 в Якутии

Причиной аварии мог стать отказ двигателя в результате потери тяги
Ведомости

Следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-3 в Якутии, в результате которой погиб человек.

Самолет выполнял рейс Олекминск-Железногорск-Илимский и совершил жесткую посадку вблизи Олекминска. На борту находилось три члена экипажа и два пассажира. Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В региональном управлении МЧС уточнили, что погиб один из пассажиров. Самолет Ан-3 АК «Борус» рухнул в безлюдной местности в 1,5 км от Олекминска. По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной грубой посадки самолета, предварительно, стала потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу. Якутская транспортная прокуратура организовала проведение проверки о безопасности полетов.

10 октября учебно-боевой самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета, пилот успел катапультироваться. В начале сентября самолет-амфибия»Алекс-251» разбился в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Московской области, погибли два человека. В январе 2023 г. Ан-2 с 10-ю пассажирами и двумя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа. Погибли два человека, еще десять пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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