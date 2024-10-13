Возбуждено дело после гибели человека при жесткой посадке Ан-3 в Якутии

10 октября учебно-боевой самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета, пилот успел катапультироваться. В начале сентября самолет-амфибия»Алекс-251» разбился в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Московской области, погибли два человека. В январе 2023 г. Ан-2 с 10-ю пассажирами и двумя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа. Погибли два человека, еще десять пострадали.