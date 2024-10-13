Москва направит на обновление транспорта в 2025 году 88 млрд рублей

В частности, по его словам, в 2025 г. запланирована замена подвижного состава Замоскворецкой линии на поезда «Москва-2024» и «Москва-2026». Кроме того, власти заложили бюджет на закупку вагонов метро для строящихся линий и поездов Московских центральных диаметров. Ожидается увеличение доли электробусов в столице. По данным Собянина, сейчас по числу российская столица занимает первое место в Европе с более 2000 автобусов на электрической тяге.