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Москва направит на обновление транспорта в 2025 году 88 млрд рублей

Ведомости

Власти Москвы планируют в следующем году направить из бюджета более 88 млрд руб. на обновление городского транспорта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В частности, по его словам, в 2025 г. запланирована замена подвижного состава Замоскворецкой линии на поезда «Москва-2024» и «Москва-2026». Кроме того, власти заложили бюджет на закупку вагонов метро для строящихся линий и поездов Московских центральных диаметров. Ожидается увеличение доли электробусов в столице. По данным Собянина, сейчас по числу российская столица занимает первое место в Европе с более 2000 автобусов на электрической тяге.

6 августа Собянин рассказывал о поступлении в электродепо «Сокол» 20-го поезда серии «Москва-2024», который заменил еще один «Номерной» состав на Замоскворецкой линии метро. У «Москвы-2024», писал мэр Москвы, почти на треть шире двери, удобные переходы между вагонами, а за счет мощных кондиционеров с обеззараживанием воздуха поддерживается комфортный микроклимат. По данным главы города, доля новых поездов на Замоскворецкой линии приближается к 20%, а полностью заменить старые вагоны планируется к 2026 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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