Москва направит на обновление транспорта в 2025 году 88 млрд рублей
Власти Москвы планируют в следующем году направить из бюджета более 88 млрд руб. на обновление городского транспорта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, в 2025 г. запланирована замена подвижного состава Замоскворецкой линии на поезда «Москва-2024» и «Москва-2026». Кроме того, власти заложили бюджет на закупку вагонов метро для строящихся линий и поездов Московских центральных диаметров. Ожидается увеличение доли электробусов в столице. По данным Собянина, сейчас по числу российская столица занимает первое место в Европе с более 2000 автобусов на электрической тяге.
6 августа Собянин рассказывал о поступлении в электродепо «Сокол» 20-го поезда серии «Москва-2024», который заменил еще один «Номерной» состав на Замоскворецкой линии метро. У «Москвы-2024», писал мэр Москвы, почти на треть шире двери, удобные переходы между вагонами, а за счет мощных кондиционеров с обеззараживанием воздуха поддерживается комфортный микроклимат. По данным главы города, доля новых поездов на Замоскворецкой линии приближается к 20%, а полностью заменить старые вагоны планируется к 2026 г.