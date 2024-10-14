Россия ратифицировала соглашение о центре для одаренных детей в Таджикистане

Соответствующее соглашение было подписано на площадке Международной выставки-форума «Россия». Тогда там прошло заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном, его провели зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Обучение в центре для одаренных детей будет проходить на русском языке.