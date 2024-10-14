Полиция Украины проверит объекты органов власти после массового «минирования»

Украинское издание «Страна» сообщило о поступающих сообщениях о массовом «минировании» в Житомире, Ровно, Львове и Ужгороде. Собеседник издания «Экономическая правда» рассказал, что сотрудники минфина Украины были эвакуированы из здания в Киеве после сообщения о минировании.