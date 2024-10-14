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Полиция Украины проверит объекты органов власти после массового «минирования»

Ведомости

Национальная полиция Украины проверяет объекты органов центральной власти, местного самоуправления и др. после поступивших анонимных сообщений о минировании зданий. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Сил и средств полиции достаточно, чтобы проверить каждый объект. На местах работают профильные службы», – говорится в сообщении.

В полиции призвали граждан быть внимательными и оказывать содействие правоохранителям в исполнении ими служебных обязанностей. О результатах проверок ведомство проинформирует дополнительно.

Украинское издание «Страна» сообщило о поступающих сообщениях о массовом «минировании» в Житомире, Ровно, Львове и Ужгороде. Собеседник издания «Экономическая правда» рассказал, что сотрудники минфина Украины были эвакуированы из здания в Киеве после сообщения о минировании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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