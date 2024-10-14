Полиция Украины проверит объекты органов власти после массового «минирования»
Национальная полиция Украины проверяет объекты органов центральной власти, местного самоуправления и др. после поступивших анонимных сообщений о минировании зданий. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Сил и средств полиции достаточно, чтобы проверить каждый объект. На местах работают профильные службы», – говорится в сообщении.
В полиции призвали граждан быть внимательными и оказывать содействие правоохранителям в исполнении ими служебных обязанностей. О результатах проверок ведомство проинформирует дополнительно.
Украинское издание «Страна» сообщило о поступающих сообщениях о массовом «минировании» в Житомире, Ровно, Львове и Ужгороде. Собеседник издания «Экономическая правда» рассказал, что сотрудники минфина Украины были эвакуированы из здания в Киеве после сообщения о минировании.