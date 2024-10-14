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В Китае исследователи обнаружили гробницу возрастом около 5000 лет

Ведомости

На территории города Шанцю в провинции Хэнань исследователи обнаружили гробницу, возраст которой составляет около 5000 лет. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Длина захоронения составляет от 4,52 до 4,8 м, а ширина – от 3,47 до 3,68 м. В погребальной камере археологи нашли внутренний и внешний гроб. В ходе раскопок было найдено более 350 предметов, включая украшения из слоновых бивней со сложными орнаментами и 200 изделий из нефрита.

Найденная гробница – одно из крупнейших погребений, относящихся к археологической культуре неолита Давэнькоу. Могила, по предварительным оценкам экспертов, принадлежала правителю раннего государственного образования. Гробница располагалась неподалеку от археологического памятника Ванчжуан. Около 5000 лет назад он считался крупномасштабным поселением.

Раскопки на территории провинции Хэнань продолжаются с 2023 г. Их проводит группа ученых из Института культурных реликвий и археологии и Педагогического университета «Шоуду». Результаты исследования внесены в список 10 крупнейших археологических открытий прошлого года. С начала 2024 г. исследователи нашли 45 могил, часть из которых принадлежали к группе «элитных».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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