В Китае исследователи обнаружили гробницу возрастом около 5000 лет

Длина захоронения составляет от 4,52 до 4,8 м, а ширина – от 3,47 до 3,68 м. В погребальной камере археологи нашли внутренний и внешний гроб. В ходе раскопок было найдено более 350 предметов, включая украшения из слоновых бивней со сложными орнаментами и 200 изделий из нефрита.