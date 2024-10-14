В Китае исследователи обнаружили гробницу возрастом около 5000 лет
На территории города Шанцю в провинции Хэнань исследователи обнаружили гробницу, возраст которой составляет около 5000 лет. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Длина захоронения составляет от 4,52 до 4,8 м, а ширина – от 3,47 до 3,68 м. В погребальной камере археологи нашли внутренний и внешний гроб. В ходе раскопок было найдено более 350 предметов, включая украшения из слоновых бивней со сложными орнаментами и 200 изделий из нефрита.
Найденная гробница – одно из крупнейших погребений, относящихся к археологической культуре неолита Давэнькоу. Могила, по предварительным оценкам экспертов, принадлежала правителю раннего государственного образования. Гробница располагалась неподалеку от археологического памятника Ванчжуан. Около 5000 лет назад он считался крупномасштабным поселением.
Раскопки на территории провинции Хэнань продолжаются с 2023 г. Их проводит группа ученых из Института культурных реликвий и археологии и Педагогического университета «Шоуду». Результаты исследования внесены в список 10 крупнейших археологических открытий прошлого года. С начала 2024 г. исследователи нашли 45 могил, часть из которых принадлежали к группе «элитных».